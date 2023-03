KD LANCE UNE NOUVELLE ÉDITION LIMITÉE, KD CUILLÈRE, POUR LES CANADIENS ET CANADIENNES QUI AIMENT MANGER À LA CUILLÈRE





Un sondage a révélé que 80 % des Canadiens et Canadiennes mangent du KD macaroni et fromage et que près de la moitié d'entre eux le font à la cuillère, soit un impressionnant 13 millions de personnes

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes sont certainement passionnés par la façon dont ils mangent leur KD. Depuis des décennies, des débats ont fait rage sur le sujet. Mais un enjeu divise particulièrement : devriez-vous manger votre KD avec une cuillère ou une fourchette? Sur les 80 % de Canadiens et Canadiennes qui mangent du KD, près de la moitié d'entre eux (43 %) le font avec une cuillère*, et pourtant KD a sans le savoir choisi son instrument lors des 50 dernières années, en mettant une fourchette sur toutes ses boîtes. Aujourd'hui marque officiellement le début de cette réconciliation, avec le lancement de la NOUVELLE édition limitée de KD Cuillère. Parce que 13 millions de mangeurs à la cuillère méritent du KD fait juste pour eux.

KD a toujours été claire : il y a plus d'une façon de déguster ce repas fromagé. Mais sur l'emballage, dans les publicités et presque partout, nous n'avons vu que des fourchettes remplies de nouilles au fromage. C'est pourquoi KD Cuillère arbore maintenant fièrement une cuillère sur sa boîte. KD Cuillère est le même KD que les Canadiens et Canadiennes aiment et connaissent, et célèbre pour la première fois les millions d'enthousiastes qui aiment manger leur mets préféré avec une cuillère.

« En tant que plat national officieusement officiel du Canada, ce n'est pas une surprise que les consommateurs aiment leur KD et sont passionnés par leur façon de le manger », explique Jerome Skeene, directeur de la marque Kraft Dinner à Kraft Heinz Company. « Nous cherchons toujours des façons uniques de permettre aux Canadiens et Canadiennes de déguster leur KD comme ils le souhaitent. Après avoir découvert la division qui règne avec la fourchette et la cuillère, nous savions que nous devions réparer le tout. Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer KD Cuillère et de répondre aux besoins de millions de personnes qui préfèrent la cuillère pour leurs nouilles au fromage préférées. »

Dès aujourd'hui, les boîtes de KD Cuillère en édition limitée sont vendues dans toutes les épiceries du pays. Les Canadiens et Canadiennes sont encouragés à faire leur propre test de goût et à partager ce qui goûte le meilleur entre le nouveau KD Cuillère ou le KD original qu'on mange à la fourchette. Commentez en utilisant @kraftdinner_ca et #KDCuillère.

*Selon un sondage national commandé par Kraft HEINZ Company, février 2023

