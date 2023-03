Changement d'heure : la vente ou le service des boissons alcooliques devront cesser à 2 h





QUÉBEC, le 6 mars 2023 /CNW/ - Cette année, le passage à l'heure avancée de l'Est se fera à 2 h du matin, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars 2023. À ce moment, montres et horloges devront être avancées d'une heure.

Les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire devront cesser la vente ou le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure, puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Les établissements récupéreront ces 60 minutes d'exploitation à l'automne, au moment où nous reviendrons à l'heure normale de l'Est.

