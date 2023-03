Le concours Déroule pour gagner de Tim Hortons commence AUJOURD'HUI et pour célébrer, Tim dévoile les capitales de Déroule pour gagner - la ville de Miramichi (N.-B.) remporte la première place!





TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - L'emblématique concours Déroule pour gagner de Tim Hortons est de retour au Canada jusqu'au 2 avril. Courez la chance de gagner un véhicule, une carte-cadeau, un des millions de prix de café et de beignes, et nouveauté cette année, un gros lot quotidien de 10 000 $!

Vous pouvez obtenir un rebord pour chaque achat admissible chez Tim (la plupart de nos boissons chaudes et froides, nos Timatinmd et wraps-matins, et nouveauté cette année, nos produits du dîner et du souper comme nos bols et wraps-délices) en numérisant votre carte FidéliTimmc de plastique ou votre code sur l'appli. Si vous commandez un produit admissible via l'appli Tim Hortons, vous recevrez même un rebord en prime!

Pour célébrer le retour du concours, Tim dévoile les capitales de Déroule pour gagner, et la ville de Miramichi (N.-B.) remporte la première place!

Les autres capitales canadiennes du concours Déroule pour gagner de l'année dernière sont les suivantes : Gander (T.-N.-L.), Summerside (Î.-P.-É.), Sydney (N.-É.), Gatineau (Québec), Woodstock (Ontario), Selkirk (Manitoba), Moose Jaw (Saskatchewan), Lloydminster (Alberta) et Langley (Colombie-Britannique).

Les invités de Miramichi et de Gatineau qui ont gagné des prix importants l'année dernière sont en vedette dans les nouvelles publicités télévisées du concours.

« Le lancement de Déroule pour gagner est l'un de nos moments préférés de l'année, puisque nous savons que nos invités sont toujours très enthousiastes à l'idée de révéler des rebords après leur visite quotidienne chez Tim », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Et c'est avec plaisir que nous mettons en vedette les capitales de Déroule pour gagner où les invités ont gagné des prix importants l'année dernière. De plus, nous partageons les histoires d'invités particulièrement chanceux de Miramichi et de Gatineau dans nos nouvelles publicités télévisées. »

Voici les prix à gagner durant le concours Déroule pour gagner cette année :

35 tirages quotidiens de 10 000 $ en cartes prépayées American Express md

15 véhicules Volkswagen Taos Highline 2023

5 forfaits voyages Universal Parks & Resorts de 4 jours et 3 nuits pour 4 personnes, à Universal Studios Hollywood ou Universal Orlando Resort, au choix

10 séjours de 6 nuitées dans un hôtel Hilton

10 cartes-cadeaux d'approvisionnement en carburant JOURNIE de 1 000 $

1 000 $ 40 consoles Xbox Series S

50 cartes-cadeaux numériques La Baie de 100 $

de 100 $ 150 cartes « Des films gratuits pour un an » de Cineplex ®

150 escapades de 2 nuitées dans un hôtel Hilton

250 trousses Benchmark sans fil de 20 V Max au lithium-ion

250 tablettes Samsung Galaxy Tab A8

250 téléphones intelligents Samsung Galaxy A53 5G

300 glacières Chilly Moose de 25 L

300 cartes-cadeaux de 300 $ valide sur l'ensemble du site PKG Carry Goods

500 casques de jeu filaires multiplateformes Skullcandy SLYR ®

500 écouteurs véritablement sans fil Skullcandy Dime ® 2

2 750 cartes-cadeaux numériques Home Hardware de 100 $

750 cartes d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada

1 000 remises en argent instantanées Rakuten de 100 $

1 000 abonnements de 1 an à The Athletic

1 000 codes numériques de 100 $ de rabais sur votre prochaine commande d'épicerie Voilà

1 000 forfaits de 6 mois sans frais de livraison ou de cueillette avec Voilà

1 000 codes numériques de 10 $ de rabais sur les produits Tim Hortons sur le site voila.ca

sur le site voila.ca 2 500 rabais de 10 $ avec Les Aliments M&M

4 000 remises en argent instantanées Rakuten de 50 $

4 000 cartes-cadeaux numériques Uber Eats de 5 $

4 500 cartes-cadeaux numériques Uber Eats de 40 $

6 673 abonnements de 3 mois à Spotify Premium

10 000 cartes-cadeaux numériques Uber Eats de 20 $

20 000 remises en argent instantanées Rakuten de 25 $

45 000 Cartes Tim de 25 $

50 000 abonnements de 4 mois à l'appli SXM

100 000 cartes-cadeaux numériques promotionnelles La Baie de 10 $

de 10 $ 100 000 rabais de 50 $ au ChillyMoose.ca

100 000 rabais de 5 $ sur la Boutique Cineplex md

100 000 remises en argent instantanées Rakuten de 10 $

100 000 abonnements standards de 6 mois à la chaîne sportive de diffusion en continu SN NOW

100 000 abonnements Premium de 6 mois à la chaîne sportive de diffusion en continu SN NOW

200 000 abonnements de 6 mois à l'appli SXM

250 000 abonnements de 14 jours à Xbox Game Pass Ultimate

300 000 rabais de 50 % sur la collection Tim Hortons sur le site PKGShop.com

sur le site PKGShop.com 300 000 abonnements de 3 mois à The Athletic

300 000 codes numériques de 15 $ de rabais sur votre prochaine commande d'épicerie Voilà

500 000 codes de rabais JOURNIE de 0,05 $/litre sur 100 litres de carburant

0,05 $/litre sur 100 litres de carburant 500 000 codes numériques de 10 $ de rabais sur votre prochaine commande d'épicerie Voilà

Plus de 1,7 million de prix de beignes

Plus de 4 millions de prix de points FidéliTim mc

Plus de 11 millions de prix de café Tim Hortons

Pour consulter la liste complète des prix et tous les détails du concours, rendez-vous sur le site deroulepourgagner.ca. Le concours Déroule pour gagner débute aujourd'hui et se termine le 2 avril au Canada. Tous les rebords doivent être révélés au plus tard le 9 avril. Vous devez utiliser la plus récente version de l'appli Tim Hortons (version 7.0.63 ou supérieure) pour révéler vos rebords sur votre appareil mobile. Vous pouvez aussi révéler vos rebords au deroulepourgagner.ca.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

