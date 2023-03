Shanghai Electric parachève le plus grand projet d'énergie thermique du Pakistan avec du carburant local, le projet de mine de charbon et d'électricité de Thar, bloc 1, depuis 30 jours





Deux unités supercritiques à paramètres élevés de 660 MW ont effectué un essai de fiabilité à pleine charge de 168 heures qui peut répondre aux besoins en électricité de près de 4 millions de foyers de la région.

THAR PARKAR, Pakistan, 6 mars 2023 /CNW/ - Le projet de mine de charbon et d'électricité intégré de Thar, bloc 1 (« le projet » ou « le projet Thar ») de Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) au Pakistan est officiellement entré en phase d'exploitation commerciale le 5 février 2023, après que les deux unités ont réussi le test de fiabilité de 168 heures d'exploitation à pleine charge. Le projet fournira environ 9 milliards de kilowattheures d'électricité propre au réseau local chaque année, répondant ainsi aux besoins en électricité de près de 4 millions de foyers.

« Le projet représente le premier projet de type construction-possession-exploitation (CPE) de Shanghai Electric, développé, construit et exploité avec un investissement total de près de 3 milliards de dollars. Depuis le début de la construction en mars 2019, nous sommes ravis d'avoir réussi à régler le problème de la pénurie d'électricité locale grâce à notre technologie et à des solutions complètes. Grâce à notre partenariat avec les intervenants locaux et à l'utilisation du carburant local, nous contribuons de façon importante à la baisse des prix de l'énergie, à l'amélioration de la structure énergétique, à l'atténuation de la crise des importations d'énergie et au renforcement de la sécurité énergétique nationale, » a déclaré Donghai Meng, directeur général de de la mine de charbon et d'électricité de Thar, bloc 1.

Le projet, d'une capacité totale de 1 320 MW, est soutenu par une mine de charbon à ciel ouvert qui produit 7,8 millions de tonnes de lignite (charbon brun) chaque année. Le projet comprend de l'équipement doté d'une technologie de pointe, comme des turbines à vapeur à paramètres élevés, des générateurs, des chaudières de type tour, des appareils de chauffage à haute pression, des appareils de chauffage à basse pression, des condenseurs, des désaérateurs, 108 moteurs de soutien, des souffleuses, des ventilateurs à courants d'air induits, des ventilateurs de de refroidissement des fumées et des économiseurs de température, tous fournis par Shanghai Electric. Il servira de référence pour l'utilisation future de l'énergie de Thar en raison de sa technologie adaptée aux besoins locaux en combustibles fossiles du Pakistan.

Autonomisation de la collectivité locale

Le projet Thar représente non seulement une étape importante pour Shanghai Electric, mais il contribue également au développement social et économique de la communauté locale. En plus de fournir plus de 15 000 emplois pendant la construction et de payer plus de 120 millions de dollars en impôts, le projet a fourni une formation professionnelle aux employés locaux et a fait don de fonds pour fonder une école de langue chinoise pour les échanges culturels internationaux. Cet engagement à améliorer la vie des gens de la région, à protéger l'environnement et à promouvoir le développement économique a insufflé une nouvelle vitalité dans la région de Thar, ce qui démontre la détermination de Shanghai Electric à réaliser des projets qui renforcent l'autonomie des collectivités.

Le projet témoigne de l'engagement de Shanghai Electric à collaborer avec les parties prenantes locales pour créer des solutions durables à long terme et a donné lieu à de multiples rondes de discussion et de consultation avec les autorités locales, des chefs de village et des représentants des résidents pour assurer une alimentation électrique stable tout au long du cycle de vie de la mine à ciel ouvert. Visant à promouvoir la construction écologique par l'adoption d'un système d'irrigation par gicleurs pour améliorer celle de la mine à ciel ouvert, le projet a également aidé le gouvernement local à réinstaller les peuples autochtones dans la zone minière et à améliorer leurs conditions de vie et leur accès à l'eau potable et à l'électricité. En accordant la priorité à la collaboration locale et au développement durable, Shanghai Electric a établi une nouvelle norme en matière de solutions énergétiques responsables.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera de s'acquitter activement de sa responsabilité sociale d'entreprise et de faire progresser son travail auprès des collectivités locales pour un avenir meilleur.

Pour en savoir plus, veuillez consulter Shanghai Electric .

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727), est un fabricant d'équipement haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente écologique de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la robotisation assistée par ordinateur et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation de l'équipement haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées dans un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2015987/WechatIMG58.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 01:25 et diffusé par :