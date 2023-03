Avis aux médias - Le ministre Champagne discutera de solutions pour la production de métaux propres au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, discutera avec le chef de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm, au sujet des technologies de pointe pour stimuler l'économie canadienne et...

Portées par une demande mondiale sans précédent pour les minéraux critiques, les 300 entreprises d'approvisionnement, de technologie et de services miniers de Sudbury ouvrent la voie aux avancées de la haute technologie dans le secteur des véhicules...

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et sa secrétaire parlementaire, Julie Dabrusin, assisteront au congrès 2023 de l'ACPE au Palais des congrès du Toronto métropolitain, à Toronto, en Ontario. Tous deux prendront la...