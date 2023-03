BUDGET DU QUÉBEC: LE GOUVERNEMENT DOIT MISER SUR LE MANUFACTURIER EN PÉRIODE D'INCERTITUDE ÉCONOMIQUE





MONTRÉAL , le 5 mars 2023 /CNW/ - En prévision du budget 2023-2024, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a fait connaitre ses attentes au ministre des Finances, Eric Girard, pour permettre au secteur manufacturier d'atteindre son plein potentiel et, ainsi, de soutenir pleinement l'économie québécoise, en période d'incertitude économique et de ralentissement économique mondial.

« Dans le contexte d'incertitude économique actuel, le budget 2023-2024 arrive à un moment charnière. Il devient ainsi essentiel d'encourager la compétitivité de nos entreprises et d'agir avec des mesures concrètes pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre. Dans un contexte inflationniste qui vient accroitre les dépenses pour les entreprises tout en gonflant les coûts d'emprunt, il faut des actions fortes avec de l'impact pour assurer la croissance et la compétitivité des manufacturiers, qui sont clés pour soutenir l'économie québécoise et assurer le développement économique de nos régions », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Pour le secteur manufacturier, la concurrence internationale est forte et la fragilité des chaînes d'approvisionnement vient exacerber cette situation. Assurer la compétitivité de nos entreprises manufacturières passera donc principalement par l'augmentation de leur productivité et du bassin de travailleurs disponibles. C'est en ce sens que MEQ a formulé 12 recommandations au ministre des Finances.

Stimuler l'innovation et augmenter la productivité du secteur manufacturier

Le Québec a un retard de productivité qu'il doit absolument rattraper pour demeurer compétitif. Ce sont les entreprises manufacturières qui feront bouger l'aiguille pour rattraper l'écart de productivité entre le Québec et l'Ontario. Pour en faire plus, MEQ suggère, entre autres, de:

Bonifier les crédits d'impôt à la recherche et au développement pour stimuler l'innovation réalisée au Québec.

Prolonger le Programme d'aide financière à l'investissement pour les consommateurs au tarif L qui permet de réaliser d'importants projets d'investissement visant, entre autres, à améliorer leur productivité ou l'efficacité énergétique par la modernisation des procédés ou d'accroitre leur production.

Stimuler l'innovation en déployant des missions de veille technologique hors Québec pour les PME manufacturières. Cela leur permettrait de mieux voir ce qui se fait ailleurs et ce qu'elles pourraient appliquer au sein même de leur entreprise.

Accroître le bassin de travailleurs

Malgré un ralentissement économique et une récession potentielle, le besoin criant de main-d'oeuvre des manufacturiers demeure. Selon un sondage de MEQ, pas moins de 7G$ ont été laissés sur la table au Québec dans la dernière année en raison de la pénurie de main-d'oeuvre qui persiste dans le secteur manufacturier. Il est ainsi primordial que le gouvernement agisse afin d'accroître le bassin de travailleurs disponibles. Pour ce faire, MEQ recommande d'agir sur différents fronts dont :

Réduire les délais de traitement pour accueillir des travailleurs étrangers temporaires afin qu'ils soient semblables à ceux des autres provinces.

Mettre en place une voie d'accès prioritaire vers l'immigration permanente auprès de travailleurs étrangers temporaires déjà en emploi.

Inclure les 15 emplois les plus demandés du secteur manufacturier dans les métiers prioritaires du Plan d'action pour la main-d'oeuvre.

Déployer davantage d'initiatives pour intéresser les jeunes au secteur manufacturier.

« Le secteur manufacturier est stratégique pour l'économie et les finances publiques du Québec. Les entreprises manufacturières contribuent grandement à la réalisation du plan économique du gouvernement et à l'économie du Québec. On demande au gouvernement d'utiliser tous les leviers à sa disposition pour appuyer pleinement les manufacturiers », a conclu Mme Proulx.

Pour consulter le mémoire de MEQ transmis au ministre des Finances ici.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :