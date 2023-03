BingX prend en charge la négociation de contrats à terme standardisés pour les actions américaines





SINGAPOUR, 4 mars 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'une des principales bourses de crypto-monnaies, est ravie d'annoncer qu'elle est devenue la première plateforme à proposer des opérations à terme standardisées pour les actions américaines. Reliant la finance traditionnelle à la technologie blockchain, cette fonctionnalité révolutionnaire est conçue pour offrir une expérience de trading simplifiée et conviviale.

La fonctionnalité innovante de BingX permet aux investisseurs de spéculer sur la valeur future des actions américaines populaires en les achetant ou en les vendant à un prix prédéterminé à un moment précis. Contrairement aux courtiers en valeurs mobilières traditionnels, BingX évite aux utilisateurs les procédures compliquées d'ouverture de compte et simplifie le processus grâce à une interface de trading rapide et pratique. De plus, les marges minimales requises pour les contrats à terme sur actions sont alignées sur celles des contrats à terme standard, ce qui les rend plus accessibles aux utilisateurs disposant d'un faible capital. Le compte de contrats à terme standard de BingX gère tous les fonds, éliminant le besoin de basculer entre le trading de contrats à terme en crypto-monnaies et de contrats à terme standard.

De plus, les services de « copy trading » sont également pris en charge, permettant aux utilisateurs de suivre les stratégies d'autres traders performants. Aujourd'hui, la plateforme prend en charge les principales actions américaines telles que Tesla, Amazon et Apple, et d'autres actions devraient être ajoutées prochainement.

En élargissant sa gamme de produits et de services financiers, BingX continue d'offrir aux investisseurs de nouvelles possibilités intéressantes de négocier des contrats à terme sur des actions américaines populaires. BingX s'engage à construire une plateforme complète pour les investisseurs de tous niveaux et explore des fonctionnalités nouvelles et innovantes pour améliorer l'expérience de trading.

« Nous sommes fiers d'être la première bourse à proposer la négociation de contrats à terme standardisés pour les actions américaines. Nous invitons les gens à essayer ce service et à découvrir les avantages inclusifs de BingX », a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et de la communication de BingX. « Nous pensons que cette nouvelle fonctionnalité aidera les investisseurs à améliorer leurs options de négociation et à créer un portefeuille d'investissement plus diversifié. Et ce n'est qu'un le début. Notre objectif est de fournir à nos utilisateurs la meilleure expérience de trading, et nous continuerons donc à innover et à élargir notre gamme de produits et services financiers. »

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de crypto-monnaies leader du marché, offrant des services de trading au comptant, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2015320/BingX_Supports_Standard_Futures_Trading_US_Stocks.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

