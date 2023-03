Semaine de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs : Jennifer Maccarone propose la création d'un comité de suivi des recommandations de la CSESM





QUÉBEC, le 4 mars 2023 /CNW/ - Dans la foulée de la Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs (du 1er au 7 mars), la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, propose la création d'un comité de suivi des recommandations de la Commission spéciale (CSESM) qui s'était penchée sur la question.

La députée libérale de Westmount-Saint-Louis veut s'assurer que l'important rapport de la CSESM, déposé en 2020, ne tombe pas dans l'oubli. C'est pourquoi elle souhaite que, de façon transpartisane, l'on mette sur pied un mécanisme de suivi afin que ses recommandations soient mises en oeuvre promptement.

Par ailleurs, Mme Maccarone se réjouit de la tenue de cette deuxième édition de la Semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs ainsi que de la Journée nationale (4 mars). Pour elle, cela est une excellente occasion de sensibiliser la population à l'importance d'être vigilant face à ce triste enjeu.

« Il est impératif de nous assurer que les recommandations de la CSESM soient mises en oeuvre le plus rapidement possible. La lutte contre ce fléau doit être agressive et constante. Le combat ne doit pas se limiter à une seule journée ou une semaine. C'est de la sécurité de nos jeunes dont il est question! »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 4 mars 2023 à 08:54 et diffusé par :