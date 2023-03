/R E P R I S E -- Négociations du secteur public - La formation générale : l'incontournable de la réussite éducative/





MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - À la suite de l'article publié par Radio-Canada, l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) tient à réitérer qu'il est plus que jamais important de défendre une vision large de la réussite éducative qui englobe l'ensemble du développement de la personne et qui ne se limite pas à une approche utilitaire basée essentiellement sur les besoins du marché de travail et les préférences individuelles.

Tout d'abord, il est important de souligner que l'ASPPC ne cautionne pas l'approche prônée par la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) à l'égard de la formation générale. Bien qu'on l'entende souvent dans les médias, il est faux de prétendre que les cours de la formation générale demeurent figés dans le temps. Ces derniers sont en évolution constante et le personnel enseignant des cégeps se trouve au coeur des processus liés à leur révision de même qu'à leur évaluation. Vu son expertise disciplinaire et pédagogique, celui-ci demeure le mieux placé pour assurer la qualité de l'enseignement collégial.

La soi-disant « modernisation » de l'éducation collégiale ne doit pas se faire au détriment de la formation générale, qui, rappelons-le, demeure incontournable dans la formation de personnes citoyennes aptes à comprendre la société dans laquelle on vit et à contribuer à son progrès. Faire évoluer cette composante essentielle de tous les programmes menant à un DEC constitue une tâche à laquelle le corps professoral s'adonne quotidiennement, notamment grâce à la latitude que lui confèrent les devis des compétences et les plans cadres. En ce sens, décrire les cours qui y sont donnés comme étant dépassés, voire obsolètes, démontre une profonde mécompréhension du dynamisme de l'enseignement dispensé dans les cégeps. « La FNEEQ-CSN et la FEC-CSQ revendiquent le maintien de la structure actuelle de la formation générale avec les disciplines qui la composent ainsi que les buts visés par celle-ci, dont la constitution d'un fonds culturel commun et la formation citoyenne pour notre population étudiante. » affirment Yves de Repentigny et Youri Blanchet, porte-parole de l'ASPPC.

L'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) regroupe l'ensemble des 61 syndicats du personnel enseignant du réseau collégial. Représentant plus de 20 000 personnes dans l'ensemble du Québec, l'ASSPC réunit les forces de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) en vue du renouvellement des conventions collectives, qui arrivent à échéance en mars 2023. Cette alliance sectorielle s'ajoute au regroupement intersectoriel en front commun des centrales syndicales.

