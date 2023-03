La version printemps 2023 de la plateforme AMCS révolutionne les capacités d'automatisation et d'analyse du marché mondial du recyclage





AMCS, premier fournisseur mondial de technologies pour les secteurs de l'environnement, des déchets, du recyclage et de la gestion des ressources, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de la version Printemps 2023 de la plateforme AMCS, la première version de fonctionnalités de cette année.

Cette version s'appuie sur les solides bases de recyclage de la plateforme AMCS et est conçue pour répondre à un environnement commercial difficile, caractérisé par une pression inflationniste, des chaînes d'approvisionnement fragiles et une volatilité du prix des produits. Les principales caractéristiques de la version Printemps sont les suivantes :

Une nouvelle solution de courtage de produits offrant une totale automatisation pour gérer les dimensions commerciales, logistiques et financières de ce modèle économique. Elle offre le contrôle et la visibilité nécessaires pour développer une activité de courtage rentable et efficace, tout en s'appuyant sur les flux de processus de recyclage de bout en bout de la plateforme.

Un tableau de bord actualisé des opérations de recyclage capable de fournir des informations en temps réel et exploitables sur toutes les opérations de recyclage, et identifier les possibilités d'améliorer l'efficacité des coûts et d'augmenter les marges.

Lancement des AMCS Field Services, une solution SaaS conçue pour gérer les actifs des installations fixes et fournir des services spécialisés sur le terrain, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. AMCS Field Services, qui a déjà fait ses preuves en Amérique du Nord, est hautement paramétrable, ce qui signifie qu'elle peut s'adapter pour répondre aux besoins des opérateurs qui fournissent des services spécialisés sur le terrain et nécessitent des qualifications ainsi que le respect de la sécurité et de l'environnement.

« Nous sommes très heureux de lancer notre nouveau tableau de bord de courtage de produits et d'opérations de recyclage dans le cadre de la version Printemps 23 de la plateforme AMCS. Ces investissements permettront à nos clients du secteur du recyclage de gagner en efficacité et en connaissances », a déclaré Elaine Treacy, Global Product Director chez AMCS. « Nous sommes également en train de lancer notre solution complète AMCS Field Services sur de nouveaux marchés, ce qui permettra aux opérateurs de gérer leurs actifs fixes et de fournir des services spécialisés sur le terrain. La transformation permanente de l'expérience client par une automatisation accrue voit le jour grâce à des innovations dans les domaines de la finance, de la logistique et du libre-service client. ».

Cette version offre également des possibilités de tarification améliorée sur la plateforme AMCS , de nouveaux frais récurrents et des possibilités de discount sont conçus pour augmenter les revenus, réduire les coûts d'administration et empêcher la perte de clients grâce à l'utilisation maîtrisée des incentives. L'amélioration de l'agilité de l'automatisation, une meilleure automatisation des factures, l'amélioration des opérations de pesée sans surveillance, la confirmation des itinéraires basée sur les exceptions, ainsi que des capacités élargies de libre-service se combinent pour offrir des fonctionnalités à valeur ajoutée.

À propos d'AMCS Group

AMCS, avec des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, est un leader technologique mondial des secteurs de l'environnement, des déchets, du recyclage et des ressources. Nous aidons plus de 4 000 clients à réduire leurs coûts d'exploitation, à augmenter l'utilisation des actifs, à optimiser les marges, à favoriser la durabilité et à améliorer le service client. Nos logiciels d'entreprise et nos solutions SaaS apportent une innovation numérique à l'économie circulaire émergente dans le monde entier. En savoir plus sur AMCS sur le site www.amcsgroup.com

