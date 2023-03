Communiqué En bref du 3 mars : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - 17 h - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

À prévoir : des travaux mobiles de soufflage et de transport de neige auront lieu ce soir et durant la fin de semaine sur plusieurs tronçons des routes et autoroutes de la grande région de Montréal

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25 | TUNNEL

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 4 (centre-ville) et l'entrée de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis--Hippolyte--La Fontaine

Fermeture complète, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Détour : via la sortie 4 pour avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame Est, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

Camions (4,25 m et plus) : via les rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest et boulevard Pie-IX

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson

. Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson L'entrée des rues Tellier et des Futailles déjà fermée (longue durée)

Direction nord

Entre le pont de l'Île-Charron et la fin du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 22 h 30 à samedi 9 h

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction est

À la fin de l'A-520, à la hauteur de l'entrée de la rue Authier

Fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Authier. Détour via la voie de desserte

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Dans les deux directions

À la hauteur de A-30

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 22 h 30 à samedi 5 h

ÉCHANGEUR A-20 | A-30

Boucherville

La bretelle menant de l'A-30 ouest vers l'A-20 ouest

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via A-30 est et la sortie 87 pour chemin de la Belle-Rivière ouest

Note : fermeture complète de la voie de desserte de l'A-20 ouest dans l'échangeur. Détour précédent

La bretelle menant de l'A-20 ouest vers l'A-30 ouest

· Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via les bretelles dans l'échangeur vers A-20 ouest et la sortie vers la rue Nobel, chemin du Fer-à-Cheval et boulevard Armand-Frappier

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

