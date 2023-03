Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 61 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 16 000 foyers ontariens





Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 3 mars 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens ont besoin d'une connexion fiable et abordable à Internet haute vitesse, peu importe leur lieu de résidence. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont décidé d'agir pour offrir un accès à Internet haute vitesse aux communautés non desservies ou mal desservies.

Aujourd'hui, les deux gouvernements ont annoncé l'octroi d'un financement combiné de plus de 61 millions de dollars pour six projets de Bell Canada, du Centre d'innovation du Nord-Ouest de l'Ontario et de Keewaytinook Okimakanak. Cet investissement permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 16 000 foyers dans 47 communautés rurales ontariennes et 3 communautés des Premières Nations du Nord de l'Ontario.

Les projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le partenariat existant entre l'Ontario et le Canada. En effet, le 29 juillet 2021, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un partenariat touchant la large bande pour soutenir des projets de réseaux à fibre optique à grande échelle qui fourniront un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers et entreprises de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

Le 19 avril 2022, les deux gouvernements ont annoncé un investissement fédéral-provincial supplémentaire de plus de 56 millions de dollars dans six nouveaux projets qui permettront d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 6 500 foyers et entreprises du Nord et du Sud-Ouest de l'Ontario.

L'annonce d'aujourd'hui permettra au gouvernement du Canada de faire de nouveaux progrès vers l'atteinte de son objectif, qui est de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'ici 2030. Elle rapproche également le gouvernement de l'Ontario de l'atteinte de son propre objectif, qui est d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés d'ici la fin de 2025.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Avec des services Internet rapides et fiables, les Canadiens des communautés rurales peuvent obtenir des services essentiels comme les soins de santé et l'éducation, participer à l'économie numérique et communiquer avec leurs proches. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs en matière de connectivité et pour veiller à ce que, peu importe où ils vivent, tous les Canadiens aient accès à des services Internet haute vitesse. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Internet haute vitesse est la clé du succès des gens qui vivent et qui travaillent dans les régions rurales de l'Ontario. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à la création d'emplois, à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, ainsi qu'au maintien du contact entre les gens et leurs proches. Nous continuerons de faire de tels investissements pour offrir à tous les Ontariens la connexion à Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Notre gouvernement réalise d'importants progrès vers l'atteinte de son objectif d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés d'ici la fin de 2025. Ces projets nous permettent d'étendre cet accès à un plus grand nombre de communautés du Nord de l'Ontario. Ainsi, nous assurons l'accès des membres de ces communautés aux services de santé essentiels et nous leur donnons les moyens d'apprendre et de travailler en ligne, de participer aux activités du secteur agricole et de communiquer avec leurs proches. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« Grâce à ce financement fédéral-provincial combiné de plus de 61 millions de dollars, nous étendons l'accès à Internet haute vitesse à plus de 16 000 foyers et entreprises dans 47 communautés rurales ontariennes et 3 communautés des Premières Nations du Nord de la province. Ces projets nous mèneront vers un Ontario plus fort pour les familles, les travailleurs et les entreprises, tout en s'inscrivant dans le plan exhaustif de notre gouvernement pour faire en sorte qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte dans le monde numérique. »

- Le député provincial de Thunder Bay-Atikokan, Kevin Holland

« Nous sommes fiers de nous associer aux gouvernements du Canada et de l'Ontario pour étendre notre réseau à large bande entièrement optique à encore plus de communautés de la province. Nos services Internet rapides et fiables aident les habitants des communautés rurales et éloignées à rester branchés à la maison et au travail. Grâce à nos investissements entièrement financés et à des partenariats comme celui-ci, Bell fait un pas de plus pour atteindre son objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

- Le premier vice-président, Réseau, Bell Canada, Bruce Furlong

« Cette annonce est l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné et de consultations avec les municipalités, les gouvernements, les entreprises et l'industrie des télécommunications. Notre principale difficulté est de trouver une façon économiquement viable d'offrir un accès à Internet haute vitesse aux communautés rurales. Malgré cet obstacle économique, il est important de brancher nos communautés à des services Internet rapides et fiables, ce qui serait impossible sans les généreux programmes de financement offerts par les gouvernements fédéral et provincial. Nos communautés rurales méritent un accès à Internet équivalent à celui qui est offert aux habitants des régions urbaines, et cette annonce contribue de manière importante à combler le fossé numérique. Je ne pourrais être plus heureux pour ces communautés, leurs citoyens et leurs entreprises; bref, pour l'ensemble de la région. Il s'agit d'une occasion générationnelle. »

- Le représentant du Centre d'innovation du Nord-Ouest de l'Ontario, Jeff Coull

« Depuis 10 ans, la Première Nation de Lac Seul détient et dirige son propre fournisseur de services Internet durables grâce à une équipe technique novatrice et expérimentée. K-Net est fier de s'associer à cette nation dans le cadre de ce projet en s'appuyant sur son infrastructure communautaire pour moderniser l'accès à la large bande sur son territoire. »

- Le directeur de Keewaytinook Okimakanak, Jesse Fiddler

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre d'engagements de programme existants. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

Le 29 juillet 2021, le Canada et l' Ontario ont annoncé l'établissement d'un partenariat sur la large bande pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers dans l'ensemble de la province. L'investissement total, financé à parts égales par les deux gouvernements, s'élève à plus de 1,2 milliard de dollars.

ont annoncé l'établissement d'un partenariat sur la large bande pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers dans l'ensemble de la province. L'investissement total, financé à parts égales par les deux gouvernements, s'élève à plus de 1,2 milliard de dollars. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit.

investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit. En date de février 2023, l' Ontario avait conclu des ententes totalisant plus de 2,2 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province.

avait conclu des ententes totalisant plus de 2,2 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province. En 2021, l' Ontario a adopté la Loi de 2021 soutenant l'expansion de la large bande et des infrastructures afin d'accélérer la réalisation de projets d'Internet haute vitesse. Pour faire fond sur cette loi, le gouvernement de l' Ontario a adopté la Loi de 2022 pour un Ontario connecté, qui vise à réduire encore plus les obstacles, les chevauchements et les retards.

