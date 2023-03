Viz.ai conclut un accord avec Bristol Myers Squibb aux fins d'une détection et d'une gestion plus précoces des suspicions de cardiomyopathie hypertrophique (CMH)





Viz.ai, un leader de la détection des maladies par l'IA et de la coordination intelligente des soins, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pluriannuel avec Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY), une société biopharmaceutique mondiale, portant sur le déploiement d'un algorithme d'intelligence artificielle (IA) et d'un logiciel de gestion des flux de travail (VizTM HCM) destinés à diagnostiquer et trier les patients qui pourraient nécessiter une évaluation plus approfondie pour la détection de la cardiomyopathie hypertrophique. Viz.ai a présenté une demande de novo à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'algorithme en tant que SaMD (Software-as-a-Medical-Device), et le dossier a été accepté par l'Agence pour examen.

«La CMH est la maladie cardiaque héréditaire la plus courante dont la prévalence estimée se situe entre 1 sur 200 et 1 sur 500; c'est l'une des principales causes de mort cardiaque subite chez les personnes de moins de 35 ans», déclare le Dr David Huneycutt, F.A.C.C., cardiologue au TriStar Centennial Medical Center de la HCA Healthcare à Nashville, Tennessee et médecin référent de l'ensemble de la HCA. «Considérant qu'un pourcentage élevé de patients restent non diagnostiqués, il est essentiel que nous trouvions au plus tôt des solutions pour identifier les patients suspects de CMH.»

La CMH se caractérise par un épaississement du muscle cardiaque, ce qui peut rendre difficile le pompage du sang par le coeur. Elle est associée à des risques accrus de fibrillation auriculaire, de maladie de la valve mitrale et d'insuffisance cardiaque. On estime que la CMH affecte environ 750 000 personnes aux États-Unis et 20 millions dans le monde.1

«Chez BMS, nous pensons que l'utilisation de l'IA pour détecter des caractéristiques essentielles et subtiles dans les signaux biologiques afin d'aider les médecins en matière de dépistage, de diagnostic, de traitement et de surveillance des maladies aura un impact crucial et positif sur la vie des patients», déclare Suhas Krishna, vice-président, responsable de la gestion des produits de santé numériques, Bristol Myers Squibb. «C'est pourquoi nous sommes ravis de continuer à soutenir le programme de recherche et développement de Viz.ai. La rapidité et la qualité avec lesquelles ce nouvel algorithme d'IA et ce produit de séquençage des flux de travail ont été conçus, vérifiés, validés et soumis par Viz.ai pour examen par l'Agence témoignent de notre capacité à soutenir une innovation rapide et significative dans le domaine de la santé.»

Viz HCM a l'intention d'examiner automatiquement les électrocardiogrammes (ECG) de routine de l'ensemble d'un système de santé, de repérer les cas suspectés de CMH et d'en informer le cardiologue intéressé. Le médecin pourra dès lors examiner l'ECG en temps opportun et prendre les mesures cliniques appropriées, notamment en recommandant, parallèlement à la norme de soins, des tests diagnostiques de suivi. Dans les hôpitaux américains, Viz HCM sera intégré à la suite Viz.ai Cardio, ce qui devrait améliorer la coordination des soins cardiaques grâce à un visualiseur d'électrocardiogrammes mobile, doté d'alertes et d'outils opportuns de communication basés sur l'IA. La plateforme Viz.ai de coordination intelligente des soins, qui inclut Viz.ai Cardio Suite, a été adoptée par près de 1 300 hôpitaux aux États-Unis. Dans le cadre d'accords de recherche, Viz.ai a déployé Viz HCM dans plusieurs hôpitaux, notamment certains établissements de santé de la HCA, pour évaluer le produit de manière plus approfondie en pratique clinique. La Société prévoit de lancer Viz HCM à grande échelle une fois obtenue l'autorisation de la FDA.

«La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie dont les conséquences peuvent être dévastatrices. L'accord conclu avec Bristol Myers Squibb nous donne la possibilité d'offrir aux patients atteints de CMH sous-diagnostiqués et mal desservis les soins dont ils ont besoin auprès de prestataires appropriés, au bon moment, a déclaré le Dr Chris Mansi, PDG de Viz.ai. L'intégration du nouveau module CMH dans la suite Viz Cardio devrait améliorer la détection, accélérer les soins et autonomiser les cliniciens et les patients.»

*Viz HCM est à usage expérimental uniquement et ne peut être vendu

À propos de Viz.ai, Inc.

Viz.ai, le pionnier de l'utilisation des algorithmes d'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'accès aux traitements d'importance vitale, touche plus de 200 millions de vies dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. La plateforme Viz, basée sur l'IA, est une solution intelligente de coordination des soins qui permet d'identifier un plus grand nombre de patients, d'éclairer la prise de décisions critiques au chevet du patient, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à l'amélioration des résultats. Fondée sur des données cliniques en monde réel, la plateforme Viz apporte une valeur ajoutée significative aux patients, aux prestataires de soins et aux entreprises pharmaceutiques et de matériel médical. Pour plus d'informations, rendez-vous sur viz.ai.

