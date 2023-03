QUOI DE NEUF AUX BAHAMAS EN MARS 2023





NASSAU, Bahamas, 3 mars 2023 /CNW/ - Pour une escapade pendant la semaine de relâche ou une évasion de dernière minute vers des températures plus chaudes, les Bahamas sont l'endroit idéal pour profiter du soleil, du sable et de la mer. Pour profiter d'événements musicaux de premier plan, de toutes nouvelles expériences insulaires et de forfaits tout inclus de luxe, les voyageurs doivent réserver dès maintenant leur séjour aux îles des Bahamas.

NOUVELLES

Regard sur 2022 et au-delà : Forte croissance du tourisme aux Bahamas -- Avec plus de sept millions de visiteurs qui ont atteint les rives de cette magnifique destination de 16 îles, 2022 a été une bonne année pour les Bahamas sur le plan du tourisme. Les mois de juillet à décembre 2022 ont été particulièrement occupés, le nombre total d'arrivées de touristes dépassant celui enregistré au cours de la même période en 2019. Le 27 février 2023, le port de croisière de Nassau a établi un nouveau record de visites en une seule journée, avec l'arrivée de 28 554 passagers sur l'île.

Bound for The Bahamas: « The Chronicle » filmé à Nassau - « The Chronicle » de la chaîne WCVB ABC-TV à Boston, la plus ancienne émission locale du genre aux États-Unis, a visité Nassau pour découvrir pourquoi « c'est tellement mieux aux Bahamas ». Les producteurs de l'émission ont rencontré Latia Duncombe, directrice générale du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas, et ont découvert la musique et les traditions folkloriques bahaméennes, constaté les efforts de conservation durable et profité du divertissement de premier ordre présenté au Baha Mar.

Grand Bahama organise un festival de quatre jours pour célébrer les artistes locaux -- L'Administration portuaire de Grand Bahama lancera « Art Lucaya », un festival artistique unique en son genre de quatre jours mettant en vedette 50 artistes locaux. Du 23 au 26 mars 2023, des activités auront lieu à plusieurs endroits de l'île, y compris au Port Lucaya Marketplace. Toutes les recettes de la soirée d'ouverture seront versées aux programmes artistiques d'écoles secondaires locales.

Atlantis accueille le premier Nassau Paradise Island Wine & Food Festival - Les gourmets sont invités à faire l'expérience de la beauté et de la chaleur des Bahamas, et à découvrir les meilleurs vins et aliments du monde lors du Nassau Paradise Island Wine & Food Festival, qui sera présenté et produit par Atlantis. Du 15 au 19 mars 2023, les visiteurs pourront déguster des repas savoureux accompagnés de vins exceptionnels, le tout proposé par des sommeliers et chefs célèbres comme Andrew Zimmern et Duff Goldman. Des prestations musicales en direct agrémenteront cet événement inoubliable.

Lizzo, lauréate de plusieurs prix Grammy, montera sur scène à Casuarina Beach à Paradise Island - La chanteuse Lizzo, qui a remporté plusieurs prix Grammy, interprétera certains de ses succès les plus marquants comme « Truth Hurts » et « Juice » au Atlantis Paradise Resort le 25 mars 2023. Le concert, qui fait partie de la série « Music Making Waves » du centre de villégiature, vise à appuyer l'Atlantis Blue Project Foundation. Les billets sont maintenant en vente en ligne.

Ouverture d'une boutique éphémère de luxe à l'hôtel SLS Baha Mar - Les invités du SLS Baha Mar peuvent se procurer des maillots PatBO à tirage limité, des vêtements de plage, des pyjamas et plus encore du 31 mars au 16 avril 2023. Pendant cette période, la boutique éphémère sera ouverte tous les jours de 11 h à 19 h.

Royal Caribbean Cruise Line propose de nouvelles escapades rapides aux Bahamas - Royal Caribbean a annoncé une série de courtes escapades estivales. Il s'agit notamment d'excursions qui commencent au sud de la Floride et font escale à Nassau et à Perfect Day à CocoCay, l'île privée de la compagnie de croisière aux Bahamas. Les réservations sont maintenant ouvertes au public et les billets sont offerts à partir de 237 $ par personne.

De nouvelles résidences à Montage Cay permettront de faire l'expérience d'une île privée aux Abacos -- Les nouvelles résidences à Montage Cay, qui ouvriront leurs portes en 2024, combineront les douceurs de la vie sur une île privée avec les commodités d'un hôtel de luxe. Ces 47 luxueuses résidences réparties dans sept enclaves privées de l'île allient un design contemporain aux influences bahamiennes.

Les Bahamas sont récompensés lors des Caribbean Sustainable Tourism Awards 2022 -- Les Caribbean Sustainable Tourism Awards ont récompensé le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas pour son engagement à faire progresser le tourisme durable et à assurer sa résilience future. Le Bahamas Destination Stewardship Council, une initiative lancée en 2022 pour promouvoir un tourisme plus responsable, la sensibilisation à l'environnement et un mode de vie plus sain à l'échelle communautaire, a reçu la plus haute distinction dans la catégorie du rayonnement touristique et de la résilience

Les Bahamas sont médaillés de bronze aux Adrian Awards for Excellence in Travel Communications de 2022 de la HSMAI - Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI) a récompensé le Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas en lui attribuant le Bronze Adrian Award pour son reportage publié sur le site Web de la BBC, « The Bahamas' Queen of Junkanoo ». L'article met en lumière la tradition bahamienne du Junkanoo dans le cadre de la publication « 50 Reasons to Love the World ». Les Adrian Awards reconnaissent l'excellence en publicité d'accueil, en marketing numérique et en relations publiques.

PROMOTIONS ET OFFRES

Économisez et profitez du luxe du French Leave Resort -- Le French Leave Resort sur l'île d'Eleuthera offre aux invités un forfait de luxe tout compris qui inclut tous les repas entre 7 h et 22 h, une sélection internationale de boissons alcoolisées et non alcoolisées, une voiturette de golf personnelle, un bar privé dans la villa, l'entrée au centre de conditionnement physique et l'accès à tous les sports nautiques non motorisés. La période d'offre se termine le 23 juin 2023. Pour en savoir plus sur les prix et obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe de réservation au +1 242-332-3778.

Obtenez une quatrième nuitée gratuite au Grand Hyatt Baha Mar - Les visiteurs qui s'enregistrent au Grand Hyatt Baha Mar peuvent s'attendre à un séjour inoubliable, grâce à ses plus de 45 restaurants, son casino et le parc aquatique de Baha Bay. De plus, les clients qui réservent avant le 15 mars recevront un crédit 100 $ au centre de villégiature avec leur quatrième nuitée gratuite. Des dates d'interdiction s'appliquent.

Obtenez des commodités supplémentaires lorsque vous célébrez une occasion spéciale au Warwick Paradise Island - Les voyageurs qui séjournent au Warwick Paradise Island pendant trois nuits ou plus pour célébrer un anniversaire ou une autre occasion spéciale recevront un ensemble Celebrate in Paradise, qui comprend un crédit de 75 $ au spa et une bouteille de prosecco. La période de réservation pour ce centre de villégiature tout inclus pour adultes seulement s'étend de maintenant jusqu'au 31 octobre 2023, et ce, pour des séjours allant jusqu'au 31 décembre 2023.

