Longueuil rectifie les propos tenus par les procureurs de Sauvetage Animal Rescue

LONGUEUIL, QC, le 3 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Longueuil tient à rectifier les propos tenus dans une lettre transmise par les procureurs de l'organisme Sauvetage Animal Rescue du 1er mars 2023, publiée et rapportée avec ambiguïté par certains médias.

L'intervention du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) du 19 février a été faite à la demande d'un citoyen signalant la présence d'un animal blessé et immobilisé sur une propriété privée. Une telle intervention n'avait aucun lien avec la situation visée par l'ordonnance rendue par la Cour d'appel dans son arrêt du 14 décembre 2022.

La Ville de Longueuil souhaite rappeler la teneur de l'ordonnance non reprise dans la lettre ni les médias précités, à l'effet de surseoir à sa décision d'autoriser une chasse contrôlée des cerfs du parc Michel-Chartrand , jusqu'à la fin de l'instruction du pourvoi en contrôle judiciaire qui sera entendu le 26 avril 2023.

Comme le dossier est judiciarisé, la Ville ne souhaite pas émettre d'autres commentaires sur le sujet.

