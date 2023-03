UNE RÉSIDENTE DE MARKHAM RÊVE AU MAX APRÈS AVOIR GAGNÉ LE GROS LOT DE 60 MILLIONS $ À LOTTO MAX





« Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir le stylo pour signer le billet! »

TORONTO, le 3 mars 2023 /CNW/ - Lai Ching Yau, de Markham, la plus récente multimillionnaire de l'Ontario, a déclaré que, comme tous les joueurs de loterie, elle espère gagner le gros lot lorsqu'elle achète un billet. Mais l'espoir de gagner ne l'a pas préparée au choc de sa vie lorsqu'elle a découvert qu'elle avait remporté le gros lot de LOTTO MAX de 60 millions de dollars lors du tirage du 17 janvier 2023.

« Mon corps s'est engourdi, et mon esprit est devenu vide. Je ne pouvais ni penser, ni ressentir quoi que ce soit », se souvient-elle du moment après avoir découvert qu'elle avait gagné. « Je savais que j'avais besoin de ma famille pour m'assurer que c'était réel, alors je les ai appelés et leur ai envoyé une capture d'écran du gain sur l'appli d'OLG. Ils m'ont dit de me calmer et de prendre une grande respiration - quand ils ont confirmé que c'était vrai, ils m'ont dit de signer le billet, mais mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir le stylo! »

Lai, qui travaille comme aide familiale, a pris le temps de se ressaisir avant de se rendre au magasin pour valider son billet. « J'étais tellement sous le choc dans le magasin que je suis partie avant la fin de la validation du billet. L'employé a dû me faire signe par la fenêtre », explique-t-elle, car OLG devait lui parler des prochaines étapes pour réclamer ce montant incroyable.

Lai a déclaré que partager en personne cette fantastique nouvelle avec sa famille a été très émouvant. « Ils m'ont tous serrée très fort dans leurs bras et nous avons pleuré des larmes de joie ensemble. C'était si touchant de voir tout le monde si heureux pour moi. »

Avec beaucoup de choses à planifier, Lai reconnaît qu'il lui a fallu du temps pour assimiler le fait d'avoir gagné. « Je vais emmener ma famille pour un bon repas où nous pourrons discuter de l'avenir et décider des rêves qui deviendront réalité. »

Elle envisage également acheter une nouvelle maison, mais les voyages sont tout en haut de sa liste. « Je vais prendre le temps de réaliser ce qui se passe, me détendre et me faire à l'idée que j'ai vraiment gagné. J'ai l'intention de vivre cette aventure une étape à la fois. Je me sens tellement chanceuse de me trouver dans cette situation formidable », a-t-elle conclu.

Le billet gagnant a été acheté à Times Circle Plus, autoroute 7, à Richmond Hill.

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 7,6 milliards de dollars en lots : il y a eu 96 billets gagnants d'un gros lot et 843 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

Des gagnants d'OLG

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 14:39 et diffusé par :