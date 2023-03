Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique fournissent plus de 13,5 millions de dollars pour former, recruter et maintenir en poste des enseignants de français en Colombie-Britannique





Soutien concret aux enseignants de français en Colombie-Britannique : les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique annoncent un investissement majeur dans 12 établissements de la province.

VANCOUVER, BC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont un atout et une source de fierté pour tous les Canadiens et Canadiennes. Nous soutenons et encourageons leur usage, car le bilinguisme nous unit et nous distingue du reste du monde.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ainsi que l'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement de plus de 13,5 millions de dollars pour aider à former, à recruter et à maintenir en poste des enseignants de français en Colombie-Britannique. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique fournissent chacun 6 793 854 dollars pour soutenir des projets visant à offrir à nos jeunes plus d'occasions d'apprendre en français.

Plus précisément, le gouvernement du Canada versera 2 095 000 dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique pour faciliter le renforcement des capacités et les collaborations intergouvernementales; ajouter des places aux programmes de formation des enseignants de français dans les établissements postsecondaires; soutenir la coordination de l'immigration des enseignants de français; et améliorer le processus de certification internationale des enseignants de français et la collecte de données sur la main-d'oeuvre enseignante.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique investira 4 708 944 dollars sous forme de subventions opérationnelles pour les districts scolaires publics de la province afin de soutenir les processus liés aux activités de recrutement et de maintien en poste, ainsi que pour les universités publiques afin de soutenir les programmes de formation des enseignants de français.

Bâtir un Avenir, un site provincial d'offres d'emploi en ligne dans le domaine de l'éducation, reçoit 3 490 826 dollars pour créer un site web de recrutement ciblant les enseignants de langue française et établir un fonds d'amélioration du recrutement afin d'accorder des subventions aux districts scolaires pour mener des activités précises de recrutement et de maintien en poste.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) recevra 1 188 084 dollars pour accroître sa capacité de recrutement d'enseignants et prendre part au marché du travail provincial plus vaste. Cet investissement permet d'améliorer les stratégies visant à recruter, à intégrer et à maintenir en poste les enseignants de français. Grâce à ces fonds, le CSF a développé, entre autres mesures, de nouvelles approches de recrutement continu tout au long de l'année afin d'améliorer le processus d'embauche.

UBC Okanagan recevra 528 190 dollars pour prendre des mesures visant à établir une présence à long terme d'enseignants de français dans l'intérieur de la Colombie-Britannique en développant la compétence et la confiance des futurs enseignants de français à parler français et à faire évoluer leur identité en tant qu'enseignants de français, et en offrant aux enseignants de français actuellement en exercice un meilleur accès au perfectionnement professionnel. Concrètement, ce financement permettra, par exemple, d'offrir en français des composantes du baccalauréat en éducation et de soutenir le développement linguistique des étudiants de ce programme. Parmi les activités de perfectionnement professionnel, mentionnons la création de réseaux entre les enseignants en exercice de l'Intérieur et des activités de mentorat pour les enseignants en début de carrière.

Un soutien financier de 214 955 dollars sera accordé à l'Université de la Colombie-Britannique pour augmenter le nombre d'inscriptions aux options de spécialisation en français existantes dans le programme de formation des enseignants de français (B. Éd.) et réorienter les enseignants généralistes ayant des compétences linguistiques suffisantes vers un nouveau certificat de français de base.

L'Université Simon Fraser (SFU) recevra 513 000 dollars pour accroître l'accès à un réseau d'experts en perfectionnement professionnel en offrant des ateliers et des ressources aux enseignants travaillant dans des contextes de français langue minoritaire et de français langue seconde. L'Université mettra également en place un programme d'études supérieures en leadership éducatif et coordonnera un réseau provincial d'administrateurs scolaires dans le but de maintenir en poste les enseignants de langue française.

Quatre districts scolaires provinciaux anglophones recevront 474 109 dollars pour explorer des moyens novateurs et adaptés localement afin de relever les défis associés à la satisfaction de la demande d'enseignants en immersion française, comme l'embauche d'un enseignant de français itinérant.

Canadian Parents for French B.C. recevra 227 500 dollars pour élaborer des programmes culturels et communautaires destinés aux nouveaux enseignants de français dans les districts scolaires éloignés et ruraux afin d'améliorer les taux de maintien en poste.

Enfin, la British Columbia Language Coordination Association recevra 147 100 dollars pour offrir des activités d'apprentissage professionnel afin de soutenir le développement du leadership linguistique dans les districts scolaires d'immersion française et de français de base de la Colombie-Britannique.

En appuyant ces projets, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers tous les francophones et francophiles qui choisissent d'apprendre, de vivre et de parler en français au quotidien. Ces projets sont essentiels pour assurer la vitalité du français partout en Colombie-Britannique, en plus de permettre à nos enfants de grandir et de s'épanouir dans un pays qui valorise nos deux langues officielles.

Depuis la mise en oeuvre en 2019 de la Stratégie de recrutement et de rétention d'enseignants pour les écoles de langue française en situation minoritaire et de la Stratégie de recrutement et de rétention d'enseignants dans les programmes d'immersion et de français langue seconde, le gouvernement du Canada a investi 62 millions de dollars dans des projets visant à remédier à la pénurie d'enseignants dans tout le pays.

Citations

« Le travail de nos enseignants est crucial. Ces derniers jouent en effet un rôle essentiel dans la vie de nos enfants et des générations futures. C'est pourquoi nous pensons qu'il est si important de les soutenir. Plus que jamais, le gouvernement fédéral a comme but de former, de recruter et de maintenir en poste les enseignants de français, et l'annonce d'aujourd'hui aidera à atteindre cet objectif. Ce financement est essentiel à notre engagement collectif de bâtir un Canada bilingue et d'assurer la vitalité de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le financement du gouvernement du Canada s'appuiera sur les investissements que notre gouvernement fait pour attirer plus d'enseignants francophones en Colombie-Britannique et garantir que les élèves qui veulent apprendre le français puissent le faire. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les étudiants puissent accéder à des possibilités d'apprentissage qui les aident à s'épanouir, et je suis heureuse de continuer à travailler avec nos partenaires fédéraux pour que ces possibilités incluent l'apprentissage du français. »

- L'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique

« Ce financement permet à l'Université Simon Fraser de mettre en oeuvre des services et des programmes innovants qui répondent de manière concrète aux besoins criants du milieu scolaire francophone. Notamment, avec la création du réseau "SFU J'enseigne en français", nous espérons créer une zone de concertation où tous les acteurs - universitaires, enseignant.es, administrateurs.trice, étudiant.es en formation initiale, organismes francophones - collaborent à soutenir l'enseignement en français dans la province. »

- Gino LeBlanc, directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles et professeur agrégé praticien à la Faculté d'éducation, Université Simon Fraser

« Grâce au financement fourni par le gouvernement, nos bénévoles sont désireux de contribuer à la rétention des enseignants en aidant les nouveaux enseignants à se sentir mieux connectés socialement et culturellement. Ce travail de nos bénévoles s'attaque à l'isolement, à la solitude et à la méconnaissance qui peuvent amener les enseignants à envisager de quitter une communauté peu après leur arrivée. »

- Jason Howe, directeur général, Canadian Parents for French - succursale de la Colombie-Britannique et du Yukon

« L'éducation en français est au coeur de la présence et de la vitalité des communautés francophones en Colombie-Britannique. Cet investissement dans la formation, le recrutement et la rétention des enseignant.e.s qui parlent français est donc crucial afin d'assurer l'accès des élèves francophones à une éducation de haute qualité, réellement équivalente à celle de leurs pairs anglophones. »

- Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d'administration, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

« Les fonds fédéraux appuient les coordonnateurs des programmes de langue française à travers la province. Ils servent à créer un réseau de collaboration et de planification afin d'offrir du développement professionnel aux enseignants dans leur conseil scolaire. »

- Isabelle Côté, directrice des communications, British Columbia Language Coordination Association

« Le soutien aux districts scolaires de la Colombie-Britannique dans leurs besoins de recrutement est au coeur de la mesure Bâtir un Avenir. Nous entendons depuis des années que le recrutement de professeurs de français est un besoin essentiel. Ce financement fédéral contribue grandement au recrutement et à la rétention d'enseignants francophones pour nos 60 conseils scolaires publics de la province, ce qui profite directement aux élèves. »

- Andrew Jang, directeur principal, Acquisition stratégique de talents, Bâtir un Avenir, BC Public School Employers' Association

« Alors que nous travaillons à l'établissement d'une présence à long terme d'enseignants de français dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, ce financement nous a permis d'élaborer et de soutenir des projets régionaux visant à promouvoir l'enseignement du français en tant que carrière, à faire progresser la compétence et la confiance des enseignants de français futurs et actuels à parler français, et à élargir l'accès aux possibilités de perfectionnement professionnel. »

- Carl Ruest, coordinateur, Parcours français du B. Éd., UBC Okanagan School of Education

Les faits en bref

L'Université Simon Fraser, l'une des 15 meilleures universités de recherche du Canada, est un établissement connu dans le monde entier pour l'excellence de son enseignement et de sa recherche. Elle se distingue par l'extraordinaire variété de possibilités d'éducation et d'apprentissage qu'elle offre à ses étudiants, tant sur le campus que dans la communauté. En conséquence, ses étudiants obtiennent leur diplôme avec les compétences dont ils ont besoin pour réussir, contribuer aux communautés et réaliser leur potentiel.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit un investissement de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans tout le pays.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles, le gouvernement du Canada investit 62,6 millions de dollars sur 4 ans pour soutenir le recrutement et le maintien en poste d'enseignants dans les écoles des communautés francophones en situation minoritaire ainsi que dans les programmes d'immersion française et de français langue seconde.

Le budget de 2021 comprend un investissement de 7,6 millions de dollars sur 2 ans, à partir de 2022-2023, pour améliorer l'enveloppe financière de la Stratégie de recrutement et de rétention des enseignants.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi amélioré favorisant l'égalité réelle des langues officielles du Canada, afin d'adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Entre autres objectifs, le projet de loi vise à remédier au déclin de la langue française au Canada; à clarifier et à renforcer l'article de la Loi sur les langues officielles qui traite de la promotion des langues officielles; et à soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le financement fédéral de ces projets est assuré par les Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif général est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Liens connexes

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

Budget de 2021

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Stratégie de recrutement et de rétention des enseignants dans les écoles de langue française en milieu minoritaire

Stratégie de recrutement et de rétention des enseignants dans les programmes d'immersion en français et de français langue seconde

Programmes d'appui aux langues officielles

Université Simon Fraser

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 13:00 et diffusé par :