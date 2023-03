Dormez-vous éveille plus de Québécois et Québécoises au pouvoir du sommeil avec un nouveau magasin dans la région de Mauricie





L'entreprise privilégie le bien-être en 2023 en développant notre réseau de vente au détail à Shawinigan (Québec)

MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Québec, est heureux d'annoncer l'ouverture de son nouveau magasin de Shawinigan situé dans la région de la Mauricie au Québec. L'entreprise poursuit son expansion du réseau de vente au détail en 2023, renforçant ainsi son engagement à aider les communautés à travers le Québec à obtenir leur meilleure nuit de sommeil. Ce tout nouveau magasin porte à 63 le nombre de magasins Dormez-vous dans la province.

Le nouveau magasin permettra aux résidents de Shawinigan d'avoir accès à l'équipe d'experts en sommeil et de trouver des produits de quelques grandes marques de sommeil au monde. En sa qualité de leader dans le domaine du sommeil depuis plus de 28 ans, Dormez-vous sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bon fonctionnement mental et physique, et s'engage à créer une expérience d'achat de classe mondiale pour sa clientèle dans son nouveau site.

«?Nous sommes heureux d'apporter notre expertise inégalée en matière de sommeil à la communauté de Shawinigan avec l'ouverture de notre premier magasin dans la province cette année. Nous avons pour priorité d'offrir des solutions personnalisées en matière de sommeil qui favorisent la santé et le bien-être des Québécois et Québécoises. C'est pourquoi nous continuons d'étendre notre présence dans les magasins et d'offrir une expérience en magasin où la clientèle peut trouver tous les produits essentiels de sommeil pour répondre à ses besoins?», a déclaré Phil Besner, premier vice-président du développement des affaires chez Dormez-vous.

Dormez-vous Shawinigan, QC : 1565 rue Trudel, Shawinigan, Quebec, G9N 8K5

Heures : Du lundi au vendredi (10 h à 21 h), le samedi (9 h à 17 h), le dimanche (10 h à 17 h)

Date d'ouverture : 4 MARS 2023

Pour plus d'informations sur Dormez-vous, veuillez consulter le site www.dormezvous.com.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 3 mars 2023, Dormez-vous compte 63 magasins détenus par la société et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation dont l'objectif est de transformer des vies en sensibilisant les Québécois et Québécoises au pouvoir du sommeil. Elle s'engage à créer une culture d'entreprise fondée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. La société soutient de manière significative et positive son environnement et les communautés où elle exerce ses activités grâce à son programme complet de recyclage de matelas et de sommiers qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. De plus, son programme de don de lits permet de donner des matelas et des sommiers à des organismes de bienfaisance au Québec afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site www.dormezvous.com.

