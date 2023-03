Les services de garde d'enfants à 10 $ par jour seront bientôt une réalité pour les familles du Manitoba





WINNIPEG, MB, le 3 mars 2023 /CNW/ - Les familles canadiennes savent que les services de garde d'enfants abordables ne sont pas un luxe, ils sont une nécessité. Face à l'inflation mondiale qui provoque la hausse du coût de la vie et qui fait en sorte que les familles ont plus de difficultés à joindre les deux bouts, le gouvernement du Canada a travaillé avec les provinces et les territoires pour tenir sa promesse d'offrir des services de garde d'enfants à 10 $ par jour. Cette initiative permet de remettre plus d'argent dans les poches des familles canadiennes, de stimuler la croissance économique centrée sur le mieux-être de tous et d'offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Le premier ministre Justin Trudeau et la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, ont annoncé aujourd'hui que le Manitoba offrira des services réglementés de garde d'enfants à 10 $ par jour, en moyenne, à compter du 2 avril 2023, soit trois ans plus tôt que la cible nationale. Cette réalisation marquante pourrait permettre aux familles d'économiser en moyenne des centaines de dollars par enfant chaque mois.

Cette annonce est faite moins de deux ans après l'accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Manitoba pour la mise en place de services réglementés de garde d'enfants à 10 $ par jour, en moyenne, dans la province. Dans près de la moitié des provinces et territoires du Canada, les familles profitent déjà de services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour ou moins, en moyenne. Dans les autres provinces et territoires, les frais ont été réduits d'au moins 50 % et les efforts en vue d'offrir des services de garde à 10 $ par jour en moyenne d'ici mars 2026 vont bon train.

La mise en place de services de garde d'enfants à 10 $ par jour à travers le pays est un élément clé du plan du gouvernement fédéral visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Elle donne suite à un large éventail d'autres programmes d'aide, notamment l'Allocation canadienne pour enfants, qui met plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix ayant des enfants et qui a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Nous continuerons de placer les familles canadiennes au coeur de tout ce que nous faisons en rendant la vie plus abordable, en créant de bons emplois et en faisant croître l'économie centrée sur le mieux-être de tous les Canadiens.

Citations

« La mise en place de services de garde d'enfants à 10 $ par jour en moyenne marque l'atteinte d'une étape importante pour les familles du Manitoba. Cette initiative permettra de remettre des centaines de dollars par enfant chaque mois dans les poches des familles du Manitoba qui travaillent fort, de créer des emplois liés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants, de renforcer l'économie du Manitoba, et d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En travaillant ensemble, le Canada et le Manitoba ont atteint leur objectif commun de créer des services de garde d'enfants abordables. Nous poursuivrons notre collaboration en vue d'atteindre d'autres cibles importantes, comme la création de places et le soutien aux éducatrices et éducateurs de la petite enfance, pour veiller à ce que chaque famille ait accès à des services de garde d'enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement reconnaît que pour que les Manitobains puissent participer au marché du travail, améliorer leurs compétences et leur formation, soutenir leur famille et jouer un rôle actif dans la croissance de nos communautés et de notre économie, l'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité est essentiel. Notre gouvernement est fier de travailler en partenariat avec le Canada pour renforcer et développer le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du Manitoba dans toutes les communautés de notre province. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que grâce aux importantes initiatives que nous avons mises en oeuvre au cours des dernières années pour réduire les frais exigés des parents et renforcer la capacité du système, le Manitoba va au-delà de son engagement en plafonnant tous les frais exigés des parents à 10 $ par jour pour les enfants de 12 ans et moins pour les heures normales de garde. Nous sommes également fiers d'atteindre cet objectif historique trois ans avant la date prévue.

-- L'hon. Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

« Le Manitoba a travaillé avec diligence pour renforcer le continuum des services de garde d'enfants offerts aux familles manitobaines dans le but d'améliorer l'accès à des services de garde de qualité, abordables et inclusifs. Nous avons élargi l'admissibilité au Programme d'allocations pour la garde d'enfants afin de donner la priorité aux familles qui en ont le plus besoin; nous avons accordé de nouvelles subventions de fonctionnement permanentes pour permettre la création de plus de 3 100 places dans les services de garde abordables; et nous avons mis en oeuvre une échelle salariale pour soutenir le personnel dévoué qui travaille dans le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Notre gouvernement est heureux de travailler en collaboration avec nos partenaires fédéraux dans le cadre de cette importante initiative visant à fournir des services de garde d'enfants accessibles et abordables aux familles du Manitoba. »

-- L'hon. Wayne Ewasko, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba

Faits saillants

En août 2021, le Canada et le Manitoba ont annoncé la conclusion d'un accord visant à améliorer considérablement l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour tous les enfants de la province. Le gouvernement du Canada convenait ainsi d'injecter environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans dans le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants au Manitoba .

et le ont annoncé la conclusion d'un accord visant à améliorer considérablement l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour tous les enfants de la province. Le gouvernement du convenait ainsi d'injecter environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans dans le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants au . De plus, près de 98 millions de dollars ont été annoncés en février 2022 dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants - 2021 à 2025, dont un investissement unique de près de 19,2 millions de dollars pour soutenir le personnel de la petite enfance.

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants - 2021 à 2025, dont un investissement unique de près de 19,2 millions de dollars pour soutenir le personnel de la petite enfance. Dans le cadre d'investissements précédents dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a déjà contribué à la création de plus de 730 places en garderie abordable au Manitoba - et plus de 40 000 dans l'ensemble du pays - avant la pandémie.

a déjà contribué à la création de plus de 730 places en garderie abordable au - et plus de 40 000 dans l'ensemble du pays - avant la pandémie. Avec le soutien du financement fédéral, le Manitoba vise à créer 23 000 nouvelles places en garderie dans le cadre du système pancanadien d'ici 2026, afin d'améliorer l'accès des familles à des services de garde abordables. Plus de 3 300 de ces places ont été annoncées à ce jour.

vise à créer 23 000 nouvelles places en garderie dans le cadre du système pancanadien d'ici 2026, afin d'améliorer l'accès des familles à des services de garde abordables. Plus de 3 300 de ces places ont été annoncées à ce jour. Dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. La mise en place d'un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, inclusif et abordable est avantageuse pour les familles et pour l'économie. Les Services économiques TD ont attiré l'attention sur une série d'études qui montrent que pour chaque dollar dépensé dans l'éducation de la petite enfance, l'économie dans son ensemble reçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour. De plus, au Québec, les services de garde d'enfants abordables à eux seuls ont fait augmenter le PIB de la province de 1,7 %.

Liens connexes

