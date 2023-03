Lancement de l'architecture de référence cible pour l'infrastructure informatique des transporteurs





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Forum sur la transformation de l'infrastructure informatique de Huawei pendant le MWC de Barcelone 2023, David Chen, directeur du marketing et des ventes de solutions informatiques pour opérateurs de Huawei, a lancé l'architecture de référence cible orientée vers l'avenir pour l'infrastructure informatique pour opérateurs. Grâce à la collaboration entre les technologies de communication (TC) et les technologies de l'information (TI), en ligne et sur site, et les logiciels et le matériel, l'architecture soutient l'évolution de Huawei et de ses clients de la TC aux TIC. Chen a déclaré qu'une infrastructure informatique intelligente, fiable, efficace et collaborative peut élargir le champ de la monétisation de l'infrastructure réseau des opérateurs, accélérer leur transformation numérique et faciliter leur croissance.

Selon des études tierces, les services primaires des opérateurs mondiaux ont progressé d'environ 4 % entre 2021 et 2022, tandis que les services innovants comme l'IoT, le cloud et la maison intelligente ont augmenté de plus de 10 %. Les opérateurs télécoms se voient offrir de nouvelles opportunités dans la vague de la transformation numérique. L'essor des services numériques incite les opérateurs télécoms à se lancer rapidement dans le nouveau domaine des services numériques intégrés. Un rapport d'IDC montre que le taux de croissance composé des investissements des opérateurs télécoms mondiaux dans la transformation numérique a atteint le chiffre stupéfiant de 17 % entre 2021 et 2025. Les opérateurs télécoms peuvent tirer parti de leurs atouts en matière d'actifs télécoms pour passer au numérique. La transformation numérique est déjà entrée dans une nouvelle étape qui se caractérise par des quantités massives de données, une puissance de calcul élevée et une forte intelligence, d'où la nécessité d'une meilleure infrastructure informatique des opérateurs.

Chen a également affirmé que l'infrastructure informatique doit être la première priorité de la transformation numérique. Les données, les réseaux et les applications (ou ADN), qui constituent les principaux actifs des opérateurs, sont essentiels à la transformation numérique. Par conséquent, l'augmentation des investissements dans l'infrastructure informatique peut rendre plus efficace la monétisation de ces actifs et libérer davantage de valeur. Les opérateurs ont construit une infrastructure informatique vaste et complexe au cours des dernières décennies, et ils ont besoin d'une architecture cible de référence à l'avenir.

L'architecture informatique d'un opérateur se compose de quatre couches : ressources physiques, technologies de plateforme, capacités industrielles et produits numériques. L'architecture de référence cible orientée vers l'avenir pour l'infrastructure informatique des opérateurs, lancée au MWC2023, se concentre sur les couches de ressources physiques et de technologies de plateforme. Il s'agit d'une solution complète qui couvre les clouds distribués (clouds sur site, clouds publics et clouds en périphérie), un pool de ressources de stockage unifié (pool de ressources haute performance et pool de ressources massives) et une informatique diversifiée. Cette architecture se caractérise par une collaboration entre le TC et l'informatique, entre les services en ligne et sur site, et entre les logiciels et le matériel, ce qui permet de protéger au maximum l'investissement dans l'infrastructure informatique existante pendant la migration vers le cloud, tandis que l'investissement informatique est utilisé pour accélérer la monétisation des actifs du TC.

Collaboration entre le CT et l'informatique : l'infrastructure informatique de nouvelle génération est préintégrée aux équipements réseau. Elle prend en charge la programmation et la gestion unifiées et de bout en bout des ressources du cloud et du réseau, ce qui permet un approvisionnement unique des services pour les clients. En outre, cette infrastructure informatique est préintégrée avec les applications de télécommunication de base, telles que les systèmes de soutien aux entreprises (BSS) et les systèmes de soutien aux opérations (OSS), ce qui améliore considérablement l'efficacité du déploiement des services et réduit les OPEX.

Collaboration en ligne et sur site : les applications peuvent être déployées de manière flexible et efficace sur des clouds distribués (clouds publics et clouds sur site). En outre, les données peuvent être gérées efficacement sur les clouds publics, les clouds sur site et les installations de stockage locales, tout en garantissant la sécurité des données, en maximisant la valeur des données et en améliorant l'efficacité du fonctionnement des services.

Collaboration entre logiciels et matériels : l'évolution de l'architecture de l'infrastructure informatique doit garantir que les équipements de stockage et de réseau existants, ainsi que d'autres matériels, puissent être intégrés dans la nouvelle architecture, afin de protéger les investissements existants, de réduire la nécessité de migrer les applications et les données, et d'améliorer à la fois la fiabilité et l'efficacité du déploiement.

Huawei travaille avec les opérateurs depuis plus de 30 ans. Grâce à son expertise dans le secteur des télécommunications et dans la transformation de l'infrastructure informatique des opérateurs, ainsi qu'à son expérience dans la transformation de l'infrastructure informatique de plus de 140 opérateurs, Huawei est tout à fait capable d'aider les opérateurs à passer du statut d'acteurs de l'informatique à celui d'acteurs des TIC.

