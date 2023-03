RocketRez fait l'acquisition de TourOpp Go !, la technologie d'automatisation des communications, pour améliorer sa plateforme d'expérience client





STEINBACH, Manitoba, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- RocketRez, une plateforme logicielle de billetterie et d'opérations commerciales de premier plan qui alimente les circuits touristiques et les attractions du marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de TourOpp Go ! ? une technologie conçue pour automatiser les communications par SMS entre les attractions touristiques et les acheteurs de billets.

Grâce à cette acquisition, RocketRez va intégrer la technologie de communication de pointe axée sur l'intelligence artificielle dans sa plateforme innovante de billetterie et d'exploitation, apportant ainsi des améliorations rapides et spectaculaires à son portail d'expérience client RocketPASS lancé récemment.

TourOpp Go ! est devenue l'une des options logicielles de communication les plus populaires pour les organisateurs de visites et d'attractions qui souhaitent maximiser le revenu par visiteur, recueillir davantage d'avis sur TripAdvisor ou Google, et réduire les coûts liés au service à la clientèle.

RocketPASS est un billet mobile à code QR qui fait également office de porte-monnaie numérique permettant aux visiteurs d'acheter tout ce qu'ils veulent sur place, que ce soit des produits de détail, des concessions, des parkings ou des billets supplémentaires, en scannant simplement le code associé à leur compte client et à leur mode de paiement. RocketPASS permet aux opérateurs d'avoir une visibilité sur les données recueillies à partir de chaque point de contact numérique et d'envoyer des communications en temps réel à leurs visiteurs via le portail, en fonction de l'endroit où ils se trouvent et de ce qu'ils font sur le site à ce moment-là.

L'équipe TourOpp Go !, qui est basée à Miami, en Floride, avec des activités à Quito, en Équateur, sera intégrée aux équipes de produits, de service à la clientèle et de vente de RocketRez, ce qui accélérera encore son expansion.

TourOpp Go ! compte des clients qui utilisent sa technologie dans toute une gamme de circuits et d'attractions, ce qui correspond parfaitement aux segments de marché et aux secteurs verticaux ciblés par RocketRez. Pour les clients actuels de TourOpp Go !, cette transition n'aura pas d'impact sur leur accès à la plateforme et à ses fonctionnalités, et ils peuvent s'attendre au même niveau d'assistance et de service à la clientèle que celui dont ils ont toujours bénéficié.

Plus tôt cette année, RocketRez a annoncé la clôture d'un cycle de financement de série B avec Level Equity pour un montant de 15 millions de dollars américains (20 millions de dollars canadiens). L'annonce d'aujourd'hui montre que RocketRez évolue rapidement pour gagner du terrain et s'imposer comme le leader des technologies de billetterie innovantes qui alimentent les circuits et les attractions en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous sommes un partenaire intégré de RocketRez depuis un certain temps et partageons des clients qui bénéficient de nos services », a déclaré Daniel Pino, fondateur et PDG de TourOpp Go ! « Le succès que nous avons constaté auprès de nos clients communs nous indique qu'il y a beaucoup plus à gagner à ce que nos services soient combinés en un tout unifié comprenant la billetterie, la communication et l'expérience client. »

« La communication entre les exploitants d'attractions et les visiteurs sur place fait partie intégrante des éléments qui permettent de créer une expérience client inoubliable », déclare John Pendergrast, PDG de RocketRez. « La combinaison de la communication en temps réel et d'un portail mobile d'expérience client fournit aux meilleures attractions des données et des opportunités qu'elles n'ont jamais eues auparavant. Nous nous concentrons sur les circuits et les attractions qui veulent créer des expériences inoubliables soutenues par la technologie et les données. »

À propos de RocketRez RocketRez alimente les circuits et les attractions de taille moyenne et permet aux clients de vivre des expériences basées sur les données grâce à une plateforme logicielle tout-en-un de billetterie et d'exploitation en cloud. RocketRez a son siège social au Canada, où sont basées ses équipes d'ingénierie, d'exploitation et de marketing, et dispose d'une force de vente répartie dans toute l'Amérique du Nord et en expansion en Europe. RocketRez sert principalement des clients de taille moyenne dans plusieurs secteurs clés : excursions en bateau et ferries, zoos et aquariums, attractions et parcs à thème, et musées et galeries. Pour plus de plus amples informations sur RocketRez, consultez www.rocketrez.com.

À propos de TourOpp Go ! TourOpp Go ! permet aux exploitants de circuits et d'attractions de toutes tailles d'automatiser les conversations avec les voyageurs grâce à une technologie de chatbot propulsée par l'IA et diffusée par SMS. Depuis sa création en 2016, TourOpp Go ! a permis aux exploitants de circuits et d'activités d'économiser plus de 15 000 heures de service à la clientèle, et de recueillir plus de 45 000 avis sur TripAdvisor ou Google pour ces clients. L'entreprise a été présentée par des articles et podcasts de Phocuswire, Arival et Tourpreneur.

CONTACT : Sarah Coombs pour RocketRez, 416-729-8550, [email protected]

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 11:27 et diffusé par :