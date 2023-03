La Ugpi'ganjig First Nation et le Canada annoncent un nouvel ajout à la réserve et des logements pour soutenir un futur aménagement résidentiel





UGPI'GANJIG FIRST NATION, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ, NB, le 3 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Ugpi'ganjig First Nation et le gouvernement du Canada ont annoncé l'achèvement d'un ajout à la réserve et des projets de logement récemment terminés dans la communauté. La chef Sacha LaBillois était accompagnée pour l'annonce du secrétaire parlementaire Jaime Battiste, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et de l'honorable René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion.

La Ugpi'ganjig First Nation, anciennement connue sous le nom d'Eel River Bar, a ajouté 22,72 hectares (56,14 acres) de terres à l'usage et au profit de sa communauté.

De plus, un investissement fédéral de 5,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a permis la construction de 27 nouvelles maisons dans la région. Services aux Autochtones Canada a fourni 350 000 $ pour la construction de ces maisons.

En outre, Services aux Autochtones Canada (SAC) a fourni plus de 5,6 millions de dollars pour un projet d'infrastructure de lotissement en plusieurs phases. La phase 1 du projet a permis de fournir des services aux lots où se trouvent les 27 nouvelles maisons. La construction de la phase 2 est en cours; elle permettra de fournir l'infrastructure nécessaire à 21 lots supplémentaires pour de futurs lotissements.

Chaque personne mérite d'avoir un endroit sûr et sain où se sentir chez soi. Cet ajout à la réserve donne à la Ugpi'ganjig First Nation une plus grande assise territoriale. Ces projets de logement permettront de répondre aux besoins de la communauté en matière de logement à court et à long terme. Ensemble, ces projets soutiendront la croissance de la communauté pour les années à venir.

Citations

« Ugpi'ganjig est fier d'annoncer que nous avons terminé avec succès le processus d'ajout à la réserve pour les propriétés Cormier/Arseneau où nous avons actuellement des logements résidentiels. Le processus d'ajout à la réserve est une étape essentielle dans les efforts de notre communauté pour récupérer nos terres traditionnelles et affirmer notre souveraineté. Nous avons travaillé sans relâche pour nous assurer que ce processus soit mené d'une manière qui respecte nos droits inhérents aux traités et qui reflète nos valeurs culturelles et communautaires. La finalisation de ce processus représente une victoire importante pour notre communauté et un pas vers la réconciliation. À mesure que nous avançons, nous restons déterminés à travailler avec nos voisins et nos partenaires pour construire des communautés fortes, saines et durables pour les générations futures. Nous continuerons à défendre et à respecter nos terres et les droits inhérents aux traités et nous nous réjouissons de créer de nouvelles possibilités de développement économique, de logement et d'autodétermination. Nous tenons à remercier nos aînés, les dirigeants de la communauté et tous ceux qui ont consacré leur temps, leur expertise et leurs ressources pour faire de cette journée une réalité. Nous sommes fiers de notre communauté et de la résilience et de la détermination qui nous ont permis d'en arriver là. Nous nous réjouissons d'un avenir brillant et prospère pour Ugpi'ganjig. »

Chef Sacha LaBillois

Ugpi'ganjig First Nation

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la planification et du travail acharné de la Ugpi'ganjig First Nation et du gouvernement du Canada pour soutenir le développement à long terme de la communauté. Cet ajout à la réserve et ces projets d'habitation jetteront les bases d'autres logements dans la réserve pour les années à venir. Je souhaite à la chef Sacha et à la Ugpi'ganjig First Nation beaucoup de succès dans leur développement continu. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria

« Tout le monde mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous créonsrapidement de nouveaux logements abordables partout au pays, y compris ici même à Ugpi'ganjig. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires, comme la Ugpi'ganjig First Nation, pour créer davantage de logements abordables, nous travaillons fort pour améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement continuera d'aider les Canadiens à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale, ici à Ugpi'ganjig. Notre gouvernement reste déterminé à travailler avec ses partenaires pour élaborer et mettre en oeuvre des solutions en matière de logement, tant à Ugpi'ganjig que dans tout le Canada. »

René Arseneault

Député de Madawaska-Restigouche

« Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail acharné de la Ugpi'ganjig First Nation pour finaliser cet ajout à la réserve. Cette annonce réaffirme l'engagement du Canada à travailler aux côtés des communautés des Premières Nations pour soutenir leurs visions uniques de l'autodétermination. Je souhaite bonne chance à la chef LaBillois et j'ai hâte de voir le rôle positif que cet ajout à la réserve aura pour la Ugpi'ganjig First Nation. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'accès aux terres et au logement est essentiel à la santé et à la prospérité des communautés. Avec 27 maisons nouvellement construites, plus de 50 acres de terres ajoutées et un projet de lotissement en plusieurs étapes en cours, je félicite la chef LaBillois et la Ugpi'ganjig First Nation, qui travaillent fort pour assurer un avenir solide aux générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Ugpi'ganjig First Nation est une communauté mi'kmaq dont la population enregistrée est d'environ 823 personnes, dont 343 vivent dans la réserve.

La principale réserve de la communauté, Indian Ranch, est située à environ 2,4 kilomètres au sud de la ville de Dalhousie , au Nouveau-Brunswick.

, au Nouveau-Brunswick. Une réserve est une parcelle de terre dont le titre légal est détenu par le gouvernement du Canada, à l'usage et au profit d'une Première Nation particulière.

Un ajout à une réserve est l'ajout d'une parcelle de terre à la réserve existante d'une Première Nation ou un ajout qui crée une nouvelle réserve.

Les terres peuvent être ajoutées à côté des terres de réserve existantes ou séparément, et elles peuvent être situées dans un milieu rural ou urbain.

La phase 1 du projet de développement du lotissement a été achevée en 2020. SAC a fourni 3,6 millions de dollars pour l'installation de lignes électriques, de nouvelles lignes d'eau et d'égout et la construction de nouvelles routes pour desservir 27 lots. SAC a fourni plus de 2 millions de dollars pour la phase 2 du projet, qui devrait être achevée en 2023.

Ugpi'Genjig First Nation

Ajouts aux réserves

