Huawei présente son projet de jumelage numérique pour le port de Tianjin au salon MWC 2023





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'unité de production de routes, voies navigables et ports intelligents de Huawei a présenté ses dernières solutions de routes et de ports intelligents au Mobile World Congress (MWC) 2023. Des solutions 5G ont été déployées à échelle commerciale et sont en service depuis plus d'un an au port de Tianjin. Le projet de port intelligent 5G+ a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure innovation mobile pour l'économie connectée décerné par la GSMA au MWC 2022.

L'unité de production de routes, voies navigables et ports intelligents a également organisé une table ronde avec les médias pour présenter ses pratiques en matière de mise en place de ports intelligents.

La solution de transport horizontal intelligent de Huawei est l'une des solutions clés de la société pour les ports intelligents. Le deuxième terminal à conteneurs du port de Tianjin a exploité cette solution pour construire un port intelligent alimenté par la 5G et la conduite autonome L4. Dans ce terminal, 76 véhicules guidés intelligents (VGI) opèrent régulièrement de manière autonome depuis plus d'un an, ce qui permet de pallier la pénurie de chauffeurs et d'accroître l'efficacité du port.

York Yue, directeur technique de l'unité de production routes, voies navigables et ports intelligents, a expliqué que le transport horizontal intelligent utilisant les réseaux 5G et les VGI est idéal pour les terminaux à conteneurs. La section C de la zone portuaire de Beijiang, dans le port de Tianjin, est le premier terminal à déployer la solution de transport horizontal intelligent de Huawei, qui assure des opérations à grande échelle, commerciales et régulières. L'utilisation de la 5G et de la conduite autonome L4 favorise la valeur commerciale et sociale.

Cela représente un progrès pour l'ensemble de l'industrie portuaire. Huawei espère que l'expérience du port de Tianjin pourra servir de référence pour le développement du secteur et susciter des idées innovantes.

L'unité de production a également présenté ses quatre solutions pour les routes intelligentes lors du MWC 2023 : sensibilisation multidimensionnelle aux autoroutes, intersections tout optique, mise en réseau des routes et système de circulation intelligent. Ces solutions s'appuient sur les TIC de pointe et la vaste expérience industrielle de Huawei afin de soutenir la construction, la gestion, l'entretien, l'exploitation et les services routiers. Elles permettent de créer des routes intelligentes qui sont ouvertes, partagées, avancées et capables d'évoluer.

À l'avenir, l'unité de production routes, voies navigables et ports intelligents de Huawei poursuivra son engagement à fournir les bonnes technologies pour les bonnes situations, dans un esprit d'ouverture, de coopération et d'avantages mutuels. Elle est axée sur les infrastructures TIC et vise à relever les défis du secteur. Grâce aux capacités fondamentales de Huawei, l'unité de production élabore des solutions E2E en collaboration avec des partenaires de l'écosystème. Elles favorisent la transformation numérique et la mise à niveau intelligente pour divers secteurs, pour créer ensemble une nouvelle valeur.

