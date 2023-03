Grâce au partenariat formé par Rockwell Automation et Energy Drive, une mine d'Afrique du Sud bénéficie d'un modèle métier « d'économies d'énergie en tant que service » (ESaaS) à la pointe de l'innovation





Cette nouvelle approche vise à stimuler les capacités de durabilité en fournissant un modèle de gestion des ressources et des effectifs plus clair et plus simple à gérer, avec à la clé d'importantes économies d'énergie et une baisse des émissions

BRUXELLES, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce ce jour que, le déploiement de sa technologie de variateurs de vitesse dans le cadre d'un partenariat innovant d'économies d'énergie en tant que service (ESaaS) a permis à la mine Sibanye-Stillwater de Driefontein (Afrique du Sud) de réduire le niveau de ses émissions et d'accroître de façon significative ses économies d'énergie annuelles.

Rockwell Automation et Energy Drive, fournisseur de solutions d'économies d'énergie dont le siège est situé à Durban (Afrique du Sud), ont récemment signé un protocole d'accord en vue de collaborer à des projets dans le cadre desquels les économies d'énergie compenseront les investissements consacrés aux technologies et aux systèmes nécessaires à l'exploitation de solutions de durabilité.

« Nous partageons le même objectif : fournir les solutions les plus efficaces et les plus durables à nos clients et l'environnement », a déclaré Tom O'Reilly, vice-président mondial chargé du développement durable chez Rockwell Automation. « Nous sommes ravis de répondre aux besoins en rapide évolution de nos clients grâce à ce partenariat axé sur les économies d'énergie en tant que service, ainsi que de les accompagner dans leur démarche de développement durable et sur la voie de la neutralité carbone. »

Conçu par Energy Drive, le système mis en oeuvre dans la mine de Sibanye-Stillwater est au coeur de la nouvelle solution de contrôle optimisé dont bénéficie l'architecture de ventilation du site. Les améliorations enregistrées ont permis d'économiser plus de 55 GWh, par an et aideront Sibanye-Stillwater à atteindre certains objectifs fondamentaux de son programme ESG.

« La collaboration est au coeur de notre activité, et la concrétisation de nos initiatives de développement durable constitue notre moteur », a affirmé James Hynd, PDG d'Energy Drive qui décrit la « concrétisation du développement durable » comme suit : « La réduction des émissions de CO 2 est le résultat direct du programme d'économies d'énergie mis en oeuvre et contribue aux objectifs de durabilité de nos clients, en notamment de leurs objectifs de réduction du carbone. » Energy Drive opère ainsi comme une ressource qui aide les industries à forte consommation d'énergie à remplir les objectifs opérationnels et de développement durable fixés par leurs comités d'investissement.

Les paramètres opérationnels du système de ventilation ont été modifiés pour tirer parti des capacités avancées des variateurs de vitesse Allen-Bradley PowerFlex® 6000T. Grâce à un contrôle optimisé de la vitesse des ventilateurs et de la circulation de l'air, cette nouvelle approche a permis de réduire la consommation d'énergie moyenne de 62 % sur un arbre et de 48 % sur l'autre, un troisième arbre devant bientôt entrer en service.

Les ingénieurs prévoient que ces trois améliorations permettront à terme d'économiser au total environ 360 GWh sur la durée du contrat, ce qui correspond à la consommation mensuelle de 5 000 foyers sud-africains. Par ailleurs, ces perfectionnements permettront d'économiser 379 000 tonnes de carbone au cours de cette période, tout en réduisant considérablement la consommation d'eau et de charbon.

Thomas Malomane, directeur de l'activité Commandes électriques de Rockwell Automation en Afrique, explique : « Une grande partie de l'énergie mondiale est consommée par des moteurs électriques, et dans une large mesure par les applications CVC. De nombreuses solutions motorisées fonctionnent sans aucune forme de commande du moteur ou font appel à des technologies et des pratiques obsolètes qui ne permettent pas d'atteindre les niveaux d'efficacité requis. Notre gamme de variateurs de vitesse PowerFlex fait l'objet d'un développement continu afin de répondre aux exigences actuelles et constitue une solution de base importante pour réduire la consommation mondiale d'énergie dans une grande variété d'applications. »

La volatilité des prix de l'énergie, à laquelle s'ajoutent les initiatives mondiales en faveur du développement durable, justifie parfaitement l'amélioration de l'efficacité énergétique ;dans ce contexte, des économies considérables peuvent être réalisées grâce au déploiement optimisé de solutions de commande de moteurs. Dans la plupart des cas, le coût d'exploitation d'un moteur pendant sa durée de vie éclipse son coût d'achat,, de sorte que tout moyen permettant de réduire le coût opérationnel permettra non seulement d'accélérer le retour sur investissement, mais également d'aider les utilisateurs à atteindre des objectifs ESG de plus en plus stricts.

En savoir plus sur la vaste gamme de variateurs de vitesse de Rockwell Automation et ses solutions de développement durable.

