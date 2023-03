MWC 2023 : Huawei organise une conférence de presse sur l'innovation du secteur et les stratégies commerciales des PME





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei Enterprise BG a tenu une conférence de presse sur le thème « Leading Digital Infrastructure for New Value Together » (Infrastructure numérique de pointe au service de nouvelles valeurs), annonçant ses stratégies commerciales pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à passer au numérique. Plus de 100 journalistes de médias mondiaux ont été invités à discuter de la manière de s'engager davantage dans les scénarios industriels tendance en utilisant des mesures innovantes, telles que l'infrastructure numérique, la transformation numérique et le développement à faible émission de carbone.

Croissance rapide de Huawei Enterprise Business, rendre le monde plus numérique

Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a indiqué que le chiffre d'affaires de Huawei devrait atteindre 636,9 milliards de CNY en 2022, et que les activités commerciales ont maintenu une croissance rapide. Huawei Enterprise BG s'engage à faciliter la transformation numérique pour les secteurs tels que la finance, le gouvernement, les transports et l'énergie. Jusqu'à présent, la société a développé plus de 100 solutions pour un large éventail de scénarios industriels.

Dans le secteur financier, Huawei a travaillé avec des clients et des partenaires pour aider les institutions financières à construire des écosystèmes numériques durables. Jason Cao, PDG de Huawei Global Digital Finance, a souligné que les services financiers mobiles et intelligents sont de plus en plus populaires, et que les domaines principaux sont hautement numérisés. Huawei s'efforce d'accélérer l'application de la technologie dans six domaines, notamment en passant de la transaction à l'engagement numérique, en développant des applications et des données cloud-native, en faisant évoluer l'infrastructure vers MEGA, en industrialisant les données et l'application de l'IA, en améliorant l'analyse des données en temps réel et en se dirigeant vers une intelligence artificielle de pointe. De cette façon, nous aidons les clients financiers à accélérer les changements, à améliorer la productivité de manière innovante, à rendre la productivité visible et à accélérer l'évolution vers l'avenir.

En termes de services publics, Huawei tire parti des TIC pour rendre les services publics plus pratiques et plus efficaces. Hong-Eng Koh, responsable mondial de l'industrie scientifique des services publics de Huawei Enterprise BG, a rappelé que Huawei fournit des solutions de soins de santé intelligents dans quatre scénarios : imagerie médicale tout optique, unité de soins intelligente, pathologie numérique et infrastructure TIC de soins de santé. Ces solutions permettent aux patients de bénéficier de services médicaux plus pratiques tout en aidant le personnel médical à améliorer son efficacité générale, en fournissant des traitements de haute qualité et une gestion extrêmement performante.

La stratégie de Huawei pour aider les PME à passer au numérique

Les PME jouent un rôle important dans l'économie et la société. Lors de la conférence de presse, Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a annoncé les stratégies commerciales mondiales de Huawei pour les PME, ainsi que ses intentions visant à augmenter les investissements sur le marché des PME afin d'encourager les partenaires à réussir dans leurs activités. En mettant l'accent sur la « centralité du partenaire », Huawei a promis de soutenir ses partenaires dans la systématisation de leurs capacités de bout en bout en matière de R&D, de marketing, de ventes, d'approvisionnement et de services. La société a déployé ou s'est engagée à déployer les efforts suivants en termes d'organisation, de canaux et d'équipements informatiques :

Organisation : Huawei a instauré des organisations responsables des activités commerciales et de distribution à l'échelle mondiale, y compris six équipes de R&D en matière de produits de distribution, dont, entre autres, le campus datacom, la sécurité, le réseau optique, la sensibilisation à l'industrie, la collaboration intelligente et le stockage, afin de s'assurer que toutes les ressources de R&D sont disponibles.

Canaux : Huawei a poursuivi l'optimisation de son système de canaux pour mieux soutenir les partenaires et les intégrateurs sur le marché commercial, ainsi que les distributeurs et les fournisseurs de services d'ingénierie sur le marché de la distribution.

Équipement informatique : Huawei renforcera l'investissement dans les outils et plateformes numériques des partenaires, notamment en proposant des plateformes numériques centralisées (avec PC et mobile) pour soutenir le marketing, le commerce et les services en ligne des partenaires.

En 2023, Huawei continuera à collaborer avec ses partenaires pour aider davantage de PME clientes à se transformer numériquement et à prospérer sur le plan commercial.

Agrégation de l'écosystème des partenaires et augmentation des investissements pour promouvoir le « Huawei Empower Program »

Haijun Xiao, président du département des ventes et du développement des partenaires mondiaux de Huawei Enterprise BG, a rappelé que le groupe a augmenté ses investissements dans l'expansion conjointe du marché, l'habilitation et le marketing avec les partenaires. Par ce biais, Huawei vise à guider et à encourager davantage de partenaires compétents pour permettre aux clients de réussir dans le numérique.

Le « Huawei Empower Program » a fait des progrès significatifs dans le développement de solutions, l'habilitation et la création d'un écosystème de talents.

À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec ses partenaires pour conserver une approche centrée sur le client, approfondir l'engagement dans les scénarios industriels et répondre à l'évolution des besoins par l'innovation. Elle soutiendra les clients dans leurs parcours de transformation numérique et accélérera la numérisation des PME, dans la poursuite d'un monde plus connecté et intelligent.

