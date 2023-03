Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard poursuivent leurs efforts pour aider les résidents de l'Île à économiser des millions de dollars grâce à une couverture élargie





CHARLOTTETOWN, PE, le 3 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, Heath MacDonald, député de Malpeque, et Robert J. Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), ont annoncé une assurance-médicaments provinciale élargie qui réduira la quote-part payée par les résidents admissibles de l'Île pour de nombreux médicaments sur ordonnance et qui accroîtra l'accès au Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments et au Programme de couverture des médicaments onéreux provincial.

Les changements annoncés aujourd'hui seront mis en oeuvre dans le cadre du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance (PAAAMO), une initiative fédérale-provinciale, et permettront de réduire les coûts payés par les résidents de l'Île pour des médicaments d'environ 3 770 000 $ par année.

Au cours des prochains mois, les changements suivants seront apportés aux programmes :

Réduction à cinq dollars des quotes-parts pour les médicaments admissibles couramment prescrits pour les résidents couverts par le Programme de médicaments à l'intention des aînés, le Programme de prestations de santé familiales, le Programme de médicaments génériques et le Programme de médicaments pour le diabète. La liste comprend des médicaments utilisés dans la gestion de la santé mentale, des maladies cardiovasculaires et du diabète. Les médicaments figurant sur la liste représentent environ 60 % des médicaments prescrits que les résidents de l'Île utilisent régulièrement (3 000 000 $ annuellement);





Ajustement au Programme de couverture des coûts exorbitants en médicaments pour abaisser le montant maximum des dépenses d'un ménage en médicaments admissibles, selon un pourcentage du revenu du ménage (430 000 $ annuellement);





Ajustement au Programme de couverture des médicaments onéreux pour éliminer les obstacles pour les personnes se situant dans les tranches de revenu inférieures, éviter le chevauchement des critères du revenu et supprimer l'exclusion des ménages qui gagnent plus de 150 000 $ de la couverture (340 000 $ annuellement).

Ces changements visant à réduire les coûts directs des individus, de même que les ajouts considérables apportés récemment à la liste des médicaments assurés, aideront les résidents admissibles de l'Île à avoir accès plus facilement aux médicaments dont ils ont besoin pour favoriser leur santé à moindre coût.

Le ministère de la Santé et du Mieux-être et Santé Î.-P.-É. ont récemment mené des consultations auprès de groupes communautaires et d'intervention en santé pour obtenir leur avis sur la mise en oeuvre et l'amélioration des régimes de couverture des médicaments à l'Île-du-Prince-Édouard.

Citations

« Pour bon nombre de personnes au Canada, le coût des médicaments serait un obstacle de plus pour accéder aux soins de santé. Les changements annoncés aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat entre les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard, réduiront considérablement les coûts que doivent assumer les résidents admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard pour accéder à une vaste gamme de médicaments. Les Canadiennes et Canadiens méritent d'avoir accès à des soins de santé de grande qualité, à l'endroit et au moment où ils en ont besoin. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

« Un trop grand nombre de résidents de l'Île n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. Depuis son annonce en août 2021, ce programme de collaboration entre nos deux gouvernements a joué un rôle important pour améliorer l'abordabilité et l'accessibilité des médicaments sur ordonnance pour les résidents de l'île, ce qui les aide à mener une vie plus saine. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous sommes conscients qu'il existe des possibilités d'améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des médicaments sur ordonnance pour les résidents de l'Île. Ce dernier investissement s'appuiera sur les autres améliorations récentes que le PAAAMO nous a permis d'apporter aux programmes d'aide à l'achat de médicaments de notre province. Ces changements aideront à rendre les médicaments admissibles plus facilement accessibles aux résidents de l'Île. »

L'honorable Ernie Hudson

Ministre de la Santé et du Mieux-être, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

L'initiative a été annoncée en août 2021, et l'accord de financement qui en découle a été signé en mars 2022.

l'accord de financement qui en découle a été signé en mars 2022. Grâce à cette entente, l'Île-du-Prince-Édouard reçoit un financement fédéral de 35 millions de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et les rendre plus abordables.

Ce financement s'ajoute aux mesures tangibles prises par le gouvernement en vue de la mise en oeuvre d'un régime national universel d'assurance-médicaments, comme il est décrit dans le budget de 2022.

En juin 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances seraient offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance.

et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances seraient offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance. En août 2022, l'Île-du-Prince-Édouard a renforcé les services communautaires en santé mentale par l'ajout au Programme de santé mentale des collectivités de médicaments antipsychotiques à action prolongée de deuxième génération, comme demandé par des fournisseurs de soins de la région. D'autres améliorations ont aussi été apportées, notamment des modifications aux exigences d'obtention d'une autorisation spéciale pour 23 médicaments de la liste des médicaments assurés par le régime d'assurance-médicaments visant à faciliter l'accès des médecins qui souhaitent fournir des médicaments aux Prince-Édouardiennes et aux Prince-Édouardiens.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont ajouté une autre série de médicaments à la liste des médicaments assurés de l'Île-du-Prince-Édouard, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire : ZejulaMC (tosylate de niraparib) et LynparzaMC (olaparib).

