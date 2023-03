United Imaging Healthcare dévoile à l'ECR le premier IRM 5.0T à ultra-haut champ pour le corps entier, l'uMR Jupiter 5.0T





VIENNE, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le premier IRM 5.0T à ultra-haut champ pour le corps entier, l'uMR Jupiter 5.0T, a été dévoilé pour la première fois au niveau international, ainsi que les produits phares de United Imaging Healthcare dans toutes les modalités, y compris la TEP/CT, la TEP/RM, la RM, la CT et la DR, à l'occasion du Congrès européen de radiologie (ECR) qui s'est tenue du 1er au 5 mars à Vienne, en Autriche.

L'uMR Jupiter 5.0T, en tant qu'espèce entièrement nouvelle, se démarque de l'ensemble. Il a réussi à relever les défis techniques de l'IRM à ultra-haut champ et est maintenant la première machine au monde à réaliser des applications cliniques sur le corps entier. Grâce à sa résolution plus élevée et à son SNR de 5.0T, les radiologues peuvent désormais visualiser des structures anatomiques qui étaient auparavant invisibles sur un IRM 3.0T. Cette caractéristique renforce la confiance dans le diagnostic et facilite la planification préopératoire précise.

En outre, l'aimant innovant 5.0T pourrait être installé dans une pièce de la taille d'un 3.0T, ce qui le rendrait plus accessible aux professionnels de la santé. Potentiellement, l'uMR Jupiter 5.0T ouvrira de nouvelles voies à la médecine de précision, à la médecine translationnelle et au-delà.

Outre la présentation de l'uMR Jupiter 5.0T, le stand présentera également la plateforme technologique uAIFI, qui vise à renforcer les scanners uMR et à rendre l'IA accessible à tous. La plateforme technologique uAIFI repose sur une série d'applications IA avancées et d'innovations matérielles, qui rendent l'imagerie de haute qualité plus accessible, plus rapide et plus facile, tout en offrant des solutions modernes pour les soins aux patients. Un exemple est l'ACS, la première technologie d'accélération de la résonance magnétique assistée par l'IA au monde, qui a été autorisée par la FDA. ACS ouvre une nouvelle ère d'accélération de la RM pour l'imagerie 2D et 3D. EasySense, la première solution radar à ondes millimétriques à double source du secteur, en est un autre exemple. Cette technologie innovante offre aux patients une expérience « sans ceinture », tout en rationalisant le flux de travail des professionnels de la santé.

Grâce à l'autonomisation complète de l'uAIFI, l'uMR a un potentiel encore plus grand pour offrir des capacités d'imagerie plus puissantes et une expérience d'examen améliorée.

Les visiteurs de l'ECR peuvent explorer davantage d'applications cliniques de technologies de pointe sur le stand de United Imaging et obtenir des informations commerciales précieuses lors des deux symposiums organisés en marge de l'événement : « Renforcer l'IRM avec la technologie uAiFI : Réaliser l'impossible pour l'imagerie » et « Améliorer les résultats cliniques grâce aux solutions d'imagerie nouvelle génération. »

« Notre volonté constante d'innovation et l'attention que nous portons aux besoins des cliniques et des patients donnent à nos produits un avantage, même dans l'une des régions les plus compétitives », déclare le Dr Jusong Xia, président des affaires internationales chez United Imaging Healthcare. « En tant que l'une des plus grandes réunions médicales en Europe, l'ECR rassemble des professionnels de la radiologie, des radiographes, des physiciens et des représentants de l'industrie. C'est une excellente occasion de présenter nos capacités aux acteurs du secteur et d'accroître la notoriété de la marque dans cette industrie. En tant que nouvel acteur de l'innovation en Europe, nous prévoyons de montrer notre passion pour le changement lors de cet événement », a-t-il ajouté.

En 2019, la Pologne a installé son premier TEP/CT numérique (uMI®), représentant le coup d'envoi de United Imaging sur le marché européen. Début 2022, United Imaging a fait une incursion plus profonde en Europe occidentale avec son premier TEP/CT numérique uMI780 installé en Italie, et des installations séquentielles de l'ensemble des produits du portefeuille en Italie, y compris le premier uMR Omega 3.0T à ouverture ultra large de 75 cm en Europe. « L'Europe est un marché des soins de santé très mature où la concurrence est féroce. Nous avons mis beaucoup d'investissements dans le marché européen. En 2019, par exemple, nous avons créé notre filiale à Varsovie et disposons désormais d'une équipe locale bien équipée, y compris pour le marketing, la formation et le service après-vente pour des centaines de clients à travers l'Europe », a ajouté le vice-président et directeur général pour l'Europe, Lukasz Mizerka.

La radiologie est un élément crucial des soins de santé qui suit les gens tout au long de leur vie. Le thème de l'ECR, « Le cycle de la vie », qui reconnaît le lien entre la radiologie et les soins de santé à toutes les phases de la vie, souligne l'importance de la radiologie dans les soins de santé. « United Imaging, un innovateur mondial en matière d'équipements d'imagerie médicale et de radiothérapie de pointe, est certain que l'imagerie médicale peut améliorer la vie des gens. En promouvant l'innovation technologique, United Imaging se consacre à la réalisation de sa mission "Equal Healthcare for Alltm". Dans 59 pays et régions du monde, dont la Chine, les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, nos produits sont utilisés dans plus de 10 400 hôpitaux et centres de recherche », souligne le Dr Qiang « Al » Zhang, président et co-directeur général de United Imaging Healthcare.

United Imaging continue de pousser l'innovation dans la technologie médicale et la recherche en collaborant avec des institutions de recherche clinique et scientifique de renommée mondiale comme l'Université de Yale, l'Université de Washington à St. Louis et l'Université du Texas, pour n'en citer que quelques-unes. Depuis sa création en 2011, l'entreprise s'est développée dans le monde entier avec des filiales et des centres de R&D à travers la Chine, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, la Corée, les Émirats arabes unis, la Pologne, etc. au service de milliers d'instituts médicaux et de recherche. Jusqu'à présent, United Imaging a lancé plus de 90 produits révolutionnaires, avec des technologies de base développées en interne, qui sont reconnus mondialement pour leurs performances de pointe.

(Remarque : l'uMR Jupiter 5.0T n'est pas reçu le marquage CE et n'est pas encore disponible sur le marché. Les produits/caractéristiques mentionnés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.)

