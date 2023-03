BioTouchtm annonce l'acquisition de Titan Solutions, augmentant ainsi considérablement ses capacités internationales





WEST HAVEN, Connecticut, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- BioTouchtm, un fournisseur de premier plan de matériel médical externalisé, de solutions de mise en trousse et de services logistiques pour le secteur de la santé et société du portefeuille d'Atlantic Street Capital (« ASC »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis Titan Solutions. Il s'agit d'un fournisseur de premier plan de solutions de logistique, de mise en kit et de gestion de la chaîne d'approvisionnement des sciences de la vie basé à Shannon, en Irlande. Cette acquisition élargira considérablement les capacités internationales de BioTouch et renforcera sa position de leader mondial dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la santé, fournissant des solutions à plus de 160 pays.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Titan Solutions, qui va considérablement améliorer notre capacité à servir nos clients en Europe et dans le monde entier », a déclaré Ruth Abdulmassih, PDG de BioTouch. « L'ajout de l'expertise de Titan en matière de logistique, de mise en kit et de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement des sciences de la vie, combinée à nos capacités existantes, nous permettra de mieux accompagner nos clients dans la gestion de leurs échantillons et matériels les plus critiques, quel que soit leur emplacement dans le monde. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir l'équipe de direction expérimentée de Titan, dont l'expérience et la connaissance du secteur seront un atout pour notre organisation. En rassemblant nos équipes, nous sommes convaincus que nous aurons encore plus de succès en fournissant des services et des solutions exceptionnels à nos clients du secteur des sciences de la vie. »

Faisant écho aux commentaires de Ruth, Paul Collins, PDG de Titan Solutions, a réaffirmé que « la position unique de Titan en tant que porte d'entrée vers l'Europe et le reste du monde renforce la présence mondiale de BioTouch ». Il a aussi souligné l'adéquation stratégique et les relations fluides entre les deux sociétés qui sont des partenaires commerciaux depuis de nombreuses années.

En tant que société du portefeuille d'Atlantic Street Capital, BioTouch a fait ses preuves en matière de croissance et d'innovation dans le secteur de la gestion de la chaîne logistique de la santé. Grâce à cette acquisition, l'entreprise sera mieux positionnée pour répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier.

« BioTouch est une entreprise très performante dans notre portefeuille, et nous sommes ravis de voir la société continuer à se développer et à étendre ses capacités internationales », a déclaré Andy Wilkins, directeur associé chez Atlantic Street Capital. « Cette acquisition soutient la stratégie de la société en matière d'expansion mondiale, de développement de nouveaux produits de contrôle de la température et de croissance matérielle au sein des essais cliniques et des industries pharmaceutiques. La société continuera à se développer à la fois par des initiatives de croissance organique et par des acquisitions d'entreprises uniques et complémentaires comme Titan Solutions. »

À propos de BioTouch

BioTouch est la façon dont les hôpitaux, les laboratoires et les organisations des sciences de la vie obtiennent une solution technologique unique pour tous leurs besoins en matière de mise en kit et de logistique. Ils peuvent réduire les coûts et améliorer les soins aux patients avec un partenaire qui leur permet de tout gérer avec plus d'attention. Fondée en 2018, BioTouch fournit du matériel, des solutions de mise en kit et des solutions logistiques impliquant peu d'actifs le même jour. L'entreprise est axée sur le secteur des laboratoires médicaux et des hôpitaux, et sert le service des systèmes de santé universitaires, des laboratoires indépendants, des organismes de recherche sous contrat et des systèmes de santé nationaux. La société est réputée pour sa technologie de pointe et son logiciel personnalisé qui permet de commander et de suivre en temps réel l'emplacement des coursiers et des échantillons ainsi que d'optimiser les itinéraires. BioTouch est basée à West Haven dans le Connecticut (États-Unis).

Consultez www.biotouchglobal.com .

À propos de Titan Solutions

Titan Solutions est un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement pour plusieurs industries verticales, dont les sciences de la vie. En s'appuyant sur son personnel, ses processus et sa technologie innovante, Titan travaille avec des clients internationaux sur l'utilisation de solutions de chaîne d'approvisionnement complexes afin de les équiper pour leur croissance. Au sein du domaine des sciences de la vie, Titan Solutions est un fournisseur unique pour la conception, la réalisation et la distribution de kits de diagnostic et de collecte d'échantillon aux cliniques et aux consommateurs par le biais de son réseau certifié ISO 13485:2016 et numérique.

Consultez www.titansolutions.ie .

À propos d'Atlantic Street Capital

ASC est une société de capital-investissement qui investit dans des petites et moyennes entreprises prêtes à franchir une nouvelle étape de croissance. La société cible des partenaires de gestion dynamiques et des entreprises fondamentalement saines dont l'EBITDA se situe entre 4 et 25 millions de dollars et qui bénéficieront d'un investissement en capital et du soutien stratégique et opérationnel à valeur ajoutée d'ASC. Par conséquent, ASC travaille en étroite collaboration avec la direction pour libérer la valeur sous-jacente de leur entreprise et les aider à réussir. Pour plus d'informations, consultez le site www.atlanticstreetcapital.com .

