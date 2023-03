8e édition du Prix de la relève agricole - Le gouvernement du Québec encourage les jeunes entrepreneurs agricoles à s'inscrire au concours annuel





QUÉBEC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec invite dès aujourd'hui les jeunes entrepreneurs agricoles de moins de 40 ans, de toutes les régions du Québec, à poser leur candidature au 8e Prix de la relève agricole. Ce prix fait honneur à un jeune entrepreneur agricole ou à un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles en production animale ou végétale qui se distingue par ses compétences, sa vision entrepreneuriale, ses approches innovantes, son implication dans la communauté et son engagement en matière de développement durable.

Fait nouveau cette année, en plus du lauréat ou du groupe lauréat qui remportera une bourse de 7 500 $, le premier finaliste ou groupe finaliste recevra également une bourse de 3 500 $. La période d'inscription s'échelonnera jusqu'au 9 juin prochain.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a fait l'annonce du lancement du Prix de la relève agricole 2023 en marge du congrès annuel de la Fédération de la relève agricole du Québec, qui se déroule du 2 au 4 mars à Rivière-du-Loup.

Citations

« Chaque année, le Prix de la relève agricole récompense l'excellence et le dynamisme de jeunes entrepreneurs agricoles du Québec. Les défis sont grands dans le secteur agroalimentaire et, plus que jamais, nous sommes engagés à soutenir les jeunes qui se lancent en affaires et à faciliter le repreneuriat. Avec ce prix, le gouvernement tient à saluer la vision, le talent et les réussites de la jeune génération. Elle est notre avenir! Je vous encourage tous, jeunes du Québec, à déposer votre candidature. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Remporter le Prix de la relève agricole du Québec a été une très belle reconnaissance pour nous en tant qu'entrepreneurs, ainsi que pour notre équipe, nos clients et notre communauté. Le prix a mis en lumière les aspects de notre entreprise dont nous sommes le plus fiers, comme notre structure coopérative et nos engagements écologiques et sociaux. »

Mmes Natalie Childs, Hannah Hunter et Heather Syposz ainsi que M. Caleb Langille, copropriétaires de la Ferme Coopérative Agricola et lauréats du Prix de la relève agricole 2022

Faits saillants

Les jeunes de la relève qui désirent participer au concours sont invités à soumettre un dossier d'inscription à l'un des conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère. Les conseillers peuvent évaluer l'admissibilité des candidatures et accompagner les participants dans leurs démarches.

Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira le lauréat ou le groupe lauréat. Le Prix de la relève agricole sera remis l'automne prochain dans la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement au cours de la cérémonie officielle de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole.

Lien connexe

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature : www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve .

