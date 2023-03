CGTN : Comprendre la démocratie populaire chinoise dans son ensemble à l'occasion des « deux sessions »





BEIJING, 3 mars 2023 /CNW/ - Dans les prochains jours, près de 3 000 députés du Congrès national du peuple (CNP) et environ 2 000 membres de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) se réuniront à Beijing pour exercer leurs fonctions, ce qui comprend des délibérations sur diverses mesures législatives et l'examen d'une série de rapports de travail pour trouver un terrain d'entente et faire converger les intérêts du peuple chinois.

Les réunions annuelles, appelées les « deux sessions », offrent aux observateurs une fenêtre sur les idées et les pratiques de la démocratie populaire dans son ensemble, qui est devenue une expression tendance dans l'arène politique de la Chine au cours des dernières années.

Selon le président chinois Xi Jinping, la démocratie populaire chinoise dans son ensemble « est une démocratie qui couvre tous les aspects du processus démocratique et tous les secteurs de la société. C'est une démocratie socialiste dans son sens le plus large, dans sa nature la plus authentique et avec le plus grand impact. »

La démocratie au sens le plus large

Dans un commentaire sur la démocratie populaire en Chine, le chercheur sud-africain Paul Tembe a déclaré : « la voix de l'ensemble des citoyens est entendue, et pas seulement dans le processus électoral, puisque le pouvoir du peuple se manifeste aussi par l'intermédiaire du Congrès national du peuple, tant au niveau du canton que du comté ».

Comme l'a dit le président chinois : « qu'un pays soit démocratique ou non, cela dépend de si son peuple est vraiment maître du pays. Cela dépend de si les gens ont le droit de voter et, plus important encore, le droit de participer ».

En Chine, les députés des congrès du peuple au niveau des comtés et des cantons sont élus directement par les électeurs, tandis que les députés des congrès au niveau supérieur aux comtés sont élus par les députés du niveau inférieur.

Jusqu'en juin dernier, plus d'un milliard d'électeurs avaient voté de manière individuelle pour l'élection de plus de 2,6 millions de députés aux congrès du peuple au niveau des comtés et des cantons, selon le bureau général du comité permanent du CNP.

Les députés du CNP sont élus par les congrès du peuple des provinces, des régions autonomes et des municipalités directement sous l'autorité du gouvernement central. Les forces armées élisent leurs propres députés.

Même la nomination du président chinois en tant qu'adjoint au 14e CNP a été soumise à un vote lors d'un congrès provincial. Le président Xi a été élu au 14e CNP par un vote unanime à la première séance du 14e Congrès provincial du peuple du Jiangsu en janvier.

Pour la CCPPC, les membres sont divisés en 34 groupes participants, y compris des représentants du Parti communiste de Chine (PCC), des autres partis politiques, des organisations populaires, des groupes ethniques minoritaires et de divers secteurs de la société, des compatriotes de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, ainsi que des citoyens chinois habitant à l'étranger et revenus au pays.

La protection de l'environnement étant toujours une importante priorité partout au pays, la CCPPC a créé un nouveau secteur sur l'environnement et les ressources naturelles, composé de 85 personnes choisies parmi les 2 172 membres du nouveau Comité national de la CCPPC pour les prochaines « deux sessions ».

Parmi ces membres, 852, soit 39,2 %, sont membres du PCC, tandis que les autres ne le sont pas. L'ensemble des 56 groupes ethniques de la Chine est représenté au sein du principal organe consultatif du pays.

La démocratie dans sa nature la plus authentique et avec le plus grand impact

L'ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, a déclaré que la démocratie pratiquée en Chine est « honnête, pragmatique et sans prétention ».

Selon le président Xi, « la démocratie n'est pas un ornement à arborer, mais un instrument pour aborder les enjeux qui préoccupent le peuple ».

Pendant les « deux sessions », les députés du CNP présentent des motions et représentent la voix des personnes qu'ils représentent, tandis que les membres de la CCPPC proposent de participer aux délibérations et à l'administration des affaires de l'État.

Lors des « deux sessions » de l'année dernière, les sous-ministres du CNP ont présenté 487 motions législatives ainsi qu'environ 8 000 conseils, critiques et commentaires, tandis que la CCPPC a reçu 5 979 propositions.

La vice-présidente du CNP, Ma Yide, qui est également recherchiste juridique à l'Académie des sciences sociales de Pékin, a déclaré que la démocratie populaire dans son ensemble a été mise en pratique dans le travail législatif du pays.

La question des objets lancés à partir de gratte-ciel a suscité une grande inquiétude au sein de la société chinoise. En codifiant le Code civil, Ma Yide a proposé que cette question fasse l'objet d'une enquête par les organismes de sécurité publique, et que le contenu pertinent soit finalement intégré dans la loi.

L'an dernier, Zhu Tao, membre de la CCPPC et scientifique en chef de CanSino, a présenté une proposition demandant au gouvernement d'approuver et d'adopter le plus tôt possible les vaccins contre la COVID-19 de deuxième génération offrant une qualité et une innocuité améliorées, afin d'augmenter les niveaux nationaux d'immunisation.

En avril dernier, le vaccin à protéine recombinante contre la COVID-19 de deuxième génération fabriqué par le China National Pharmaceutical Group Co. a reçu l'approbation de Beijing pour des essais cliniques, et en septembre, la Chine est devenue le premier pays à donner le feu vert à un vaccin inhalable contre la COVID-19.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-02/Understanding-China-s-whole-process-people-s-democracy-at-Two-Sessions-1hQ673eDKCc/index.html

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 09:45 et diffusé par :