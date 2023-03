La première tablette d'IA 3D de ZTE Nubia offre des expériences 3D immersives et des capacités de création de contenu 3D sans porter de lunettes





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, s'est associé à Leia Inc., le premier développeur de technologie d'IA 3D au monde, pour annoncer conjointement la première tablette d'IA 3D au monde, le Nubia Pad 3D, un nouveau produit écologique de sa marque Nubia, au Mobile World Congress 2023 (MWC 2023). Cet appareil novateur est doté d'une technologie intégrée qui permet d'offrir des expériences d'appel, de diffusion en continu et de jeux 3D immersifs sans porter de lunettes. La tablette permet aussi des applications de partage et de création de contenu. L'entreprise a également dévoilé d'autres produits attrayants lors de l'exposition, notamment les premières lunettes de réalité augmentée de Nubia, les Nubia Neovision Glass, et une gamme de produits écologiques intelligents.

Ni Fei, premier vice-président de ZTE Corporation et président de ZTE Mobile Devices, a déclaré : « ZTE, en partenariat avec Leia sur la technologie d'IA 3D, est heureux d'annoncer l'élargissement de son offre 5G et 3D. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience 3D riche et naturelle sans porter de lunettes. »

Cecilia Qvist, chef de la direction de Leia, a commenté : « La 3D existe depuis un certain temps, mais nous améliorons maintenant la visualisation 3D et la création de contenu grâce aux dernières technologies d'IA. L'IA rehausse l'expérience 3D à un tout autre niveau, tant sur le plan du confort de visionnement que de la facilité de créer du contenu 3D au gré de ses envies. Un enfant de 5 ans peut maintenant créer et partager des oeuvres d'art immersives époustouflantes en quelques secondes à l'aide de cet appareil. »

Expérience 3D immersive :

Le Nubia Pad 3D est doté de la technologie de pointe de champ lumineux Leia 3D, propulsé par une formidable puissance informatique d'IA, ce qui en fait l'appareil idéal pour le suivi de visage 3D et pour s'adapter en temps réel à des angles de visionnement 3D confortables. L'appareil utilise également un réseau neuronal avancé et des algorithmes d'apprentissage profond pour convertir de façon transparente du contenu massif en 2D, comme des médias en continu, des jeux, des films, et autres, en expériences visuelles 3D immersives et uniques, le tout en temps réel.

Production de contenu 3D de haute qualité

Le Nubia Pad 3D n'est pas seulement un navigateur de lecture 3D, c'est aussi un générateur de contenu 3D. En adoptant le principe de la perception stéréoscopique de l'oeil humain, ses deux caméras avant et arrière peuvent enregistrer une vue 3D du monde qui les entoure. La caméra arrière double de 16 mégapixels est dédiée au tournage 3D, et la caméra frontale double de 8 mégapixels peut être utilisée pour les appels vidéo 3D, ce qui permet aux utilisateurs de créer du contenu 3D de haute qualité et rend ainsi possible la création en 3D. Grâce à l'ajout d'un logiciel de création, tout le monde peut être un artiste et produire des oeuvres visuelles en 3D grâce à l'IA.

Vaste gamme d'applications 3D

En tirant parti de la puissance de la technologie complète d'IA et de 3D, le Nubia Pad 3D offre une expérience numérique inégalée. Grâce à ses diverses applications 3D, les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail de contenus, y compris le clavardage 3D, les médias de diffusion en continu 3D, les jeux 3D, le théâtre 3D, le tournage 3D et d'autres contenus de création. La boutique d'applications Leai propose un guichet unique permettant aux utilisateurs de télécharger toutes les applications dont ils ont besoin.

Le Nubia Pad 3D ne se limite pas aux scénarios à l'intention des consommateurs, mais peut également être utilisé à des fins commerciales. Cette tablette a le potentiel de révolutionner l'éducation 3D au moyen de démonstrations numériques à des fins éducatives, pour le soutien médical, les expositions numériques dans les musées et d'autres domaines. La capacité du Nubia Pad 3D de réaliser une expérience de réalité augmentée change la donne dans le monde de la technologie.

Puissant écosystème de contenu Leia 3D

Les riches applications du Nubia Pad 3D sont indissociables du solide soutien de l'écosystème de Leia, y compris la technologie de diffusion stable de Stability.ai qui permet à LeiaDream de créer de l'art génératif en 3D, des intégrations avec la trousse de développement logiciel d'Unreal Engine, Unity et bien d'autres. Nubia et Leia sont en voie de créer un écosystème complet et continueront d'explorer les possibilités futures en matière de vision 3D avec des partenaires de l'écosystème, dans le but d'offrir aux utilisateurs des expériences 3D encore plus merveilleuses et naturellement immersives.

Performance extraordinaire et autonomie supérieure

Le Nubia Pad 3D est doté de la nouvelle configuration de jeu de puces Snapdragon 888, UFS3.1 et LPDDR5 RAM. Les utilisateurs peuvent s'attendre à voir des images époustouflantes sur l'écran ACL IPS 12,4 po à gradation adaptative de 2,5K, avec une résolution de 2 560 x 1 600 et un taux de rafraîchissement intelligent élevé de 120 Hz. Comme si ce n'est pas suffisant, la tablette est également accompagnée de quatre haut-parleurs symétriques Dolby et d'une batterie grande capacité de 9 070 mA h avec chargeur rapide de 33 W, offrant une puissance ininterrompue pour vos aventures en 3D.

Conception élégante et raffinée

Le Nubia Pad 3D présente un boîtier métallique léger et portable. La conception des fentes et de l'interface multiple améliore également considérablement la convivialité. Le boîtier couleur noir minuit assorti d'un élégant étui en cuir végétalien de la même couleur, en fait un allié mode polyvalent.

Après deux ans d'efforts de plus de 200 professionnels de l'équipe de R-D et le soutien de plus de 100 laboratoires dans le monde, le Nubia Pad 3D a vu le jour et apportera une nouvelle expérience numérique 3D propulsée par une technologie d'IA unique. Ce produit sera disponible en prévente au mois de mars. Lors du MWC 2023, ZTE a également signé un protocole d'entente avec AIS, le plus grand opérateur mobile de Thaïlande. Les deux parties feront conjointement la promotion du Nubia Pad 3D sur le marché local.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au Mobile World Congress 2023, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc23.html

À PROPOS de Leia Inc.

Fondé en 2014, Leia Inc. est le principal fournisseur de matériel d'affichage 3D et de services de contenu pour les secteurs des appareils portatifs et de l'automobile Tirant parti des percées en matière de conception, de fabrication et de logiciels intelligents en nanotechnologie, l'entreprise de la Silicon Valley construit l'avenir des interactions numériques. Sa technologie de base, issue de nombreuses années de R-D dans les laboratoires HP, permet à tout écran d'être magnifiquement immersif grâce à sa profondeur inégalée, à son apparence et à ses effets lumineux réalistes. La plateforme de contenu d'IA 3D de Leia permet aux développeurs et aux créateurs de contenu du monde entier de créer facilement du contenu Lightfield exceptionnel à des fins commerciales et de consommation.

À PROPOS DE ZTE

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

