Le Canada, la Nouvelle-Écosse et Stewiacke investissent dans l'amélioration d'infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales

STEWIACKE, NS, le 3 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, Larry Harrison, député provincial de Colchester-Musquodoboit Valley, et George Lloy, maire de la Municipalité de Stewiacke, ont annoncé un financement conjoint de plus de 6,2 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de la municipalité.

Ce financement permettra le remplacement de 3,7 kilomètres d'infrastructures d'eau, d'eaux pluviales et d'eaux usées dans trois rues de Stewiacke : Riverside Avenue, Lewis Street et Pleasant Hill. Ces améliorations permettront d'accroître la capacité du système et de raccorder davantage de maisons au réseau municipal d'eau potable.

Un système d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées plus sûr, plus efficace et plus fiable permettra à la ville de Stewiacke de rester un endroit où il fait bon vivre.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Les collectivités prospèrent lorsqu'elles ont accès à des infrastructures modernes et fiables. L'amélioration des systèmes d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales à Stewiacke favorisera la santé et la sécurité des résidents et des entreprises, tout en créant des emplois locaux et en préparant la collectivité à une croissance durable à long terme. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires de tout le pays pour soutenir des collectivités rurales prospères. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous voulons que nos collectivités prospèrent, et l'accès à des infrastructures modernes permet de renforcer les collectivités. Ces améliorations permettront d'offrir aux résidents des services municipaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées plus fiables et de meilleure qualité. »

Larry Harrison, député provincial de Colchester-Musquodoboit Valley, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La Municipalité de Stewiacke est très reconnaissante du financement obtenu dans le cadre du PIIC, qui lui permettra de réaliser la principale initiative de son plan stratégique. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que notre personnel, qui a consacré beaucoup de temps pendant de nombreux mois pour faire de ce projet une réalité significative et positive. »

George Lloy, maire de la Municipalité de Stewiacke

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,4 millions de dollars dans le projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit plus de 2 millions de dollars et la Municipalité de Stewiacke fournit plus de 1,6 million de dollars.

investit plus de 2,4 millions de dollars dans le projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit plus de 2 millions de dollars et la Municipalité de fournit plus de 1,6 million de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 591 millions de dollars dans plus de 190 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 591 millions de dollars dans plus de 190 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 50,1 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,9 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , on a investi plus de 24 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,3 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

, on a investi plus de 24 milliards de dollars dans les collectivités de tout le afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,3 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

