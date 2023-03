GIVE A BREATH 5K PREND UNE ENVERGURE NATIONALE À L'APPUI DES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER DU POUMON





TORONTO, le 3 mars 2023 /CNW/ - La marche/course Give a Breath 5k prend son envol national. Organisée à Edmonton, en Alberta, depuis 2019, la collecte de fonds Give a Breath a maintenant pris de l'ampleur et sera tenue aussi le 3 juin 2023, en personne, à la fois à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Toronto, en Ontario. Pour unir la communauté des patients atteints du cancer du poumon partout au Canada, la course offrira des options de participation virtuelle tout au long de la semaine du 5 au 10 juin.

La marche/course de 5 km Give a Breath a été lancée initialement en 2019 à Edmonton, en Alberta, par Tim Monds et sa famille. Tim a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade I au printemps 2016 à l'âge de 57 ans. En 2018, son cancer avait progressé au stade IV. Tim continue d'être un militant infatigable de la sensibilisation au cancer du poumon et a consacré de nombreux efforts à cette maladie et au soutien des patients qui en sont atteints partout au Canada.

« Give a Breath est une passion pour moi et ma famille. Il s'agit de défendre la recherche sur le cancer du poumon, de soutenir les patients et de leur redonner espoir! Ensemble, nous pouvons être les artisans du changement que nous souhaitons voir dans le monde d'aujourd'hui », déclare Tim Monds, fondateur de Give a Breath.

La totalité des fonds amassés dans le cadre de l'événement sera affectée aux programmes de soutien aux patients offerts par Cancer pulmonaire Canada, ainsi qu'aux initiatives nationales de recherche sur le cancer du poumon.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Tim Monds et à sa famille de continuer à soutenir Cancer pulmonaire Canada dans le cadre de l'événement Give a Breath 5k. Les efforts investis par la famille Monds pour sensibiliser le public et donner de l'espoir à de nombreuses personnes sont incommensurables. Nous sommes également très heureux et reconnaissants envers Clare Ford, Bev Moir et Ron Foreman, les nouveaux hôtes de Give a Breath, pour leurs efforts gracieux déployés pour organiser l'événement dans leurs villes respectives. Ces fonds sont essentiels au soutien que nous proposons aux patients atteints du cancer du poumon, leurs partenaires de soins et leurs familles dans cette épreuve difficile », déclare Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada.

Le cancer du poumon demeure la principale cause de décès par cancer au Canada, 30 000 personnes recevant le diagnostic chaque année. Give a Breath 5k vise à renverser cette statistique; son objectif pour cette année étant de recueillir 150 000 $ pour soutenir les progrès de la recherche et fournir un soutien essentiel aux patients atteints de cancer du poumon.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir les patients atteints de cancer du poumon et vous inscrire à la course/marche Give a Breath 5k, visitez le site www.giveabreath5k.com .

Renseignements sur l'événement - le samedi 3 juin 2023

Edmonton :

Organisé par : Tim Monds et sa famille au parc Whitemud, centre Alfred H Savage. 13909, promenade Fox NO. Edmonton (Alberta), à 10 h

Vancouver :

Organisé par : Clare Ford au parc Pacific Sprit. Intersection 29e Ouest et Imperial. Vancouver (C.-B.), à 10 h

Toronto :

Organisé par : Bev Moir et Ron Foreman, au parc Etienne Brule. 10, avenue Catherine. Toronto (Ontario), à 10 h.

À propos du cancer du poumon

Le cancer du poumon est le cancer le plus souvent diagnostiqué et la principale cause de décès par cancer. Trente mille personnes sont nouvellement diagnostiquées chaque année et le taux de survie à cinq ans est de 22 %. Cette année, plus de personnes mourront du cancer du poumon que des cancers du sein, de la prostate et du côlon réunis. L'insuffisance des fonds consacrés à la recherche et les inégalités en matière de santé font échec aux avancées.

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est le seul organisme national qui se consacre exclusivement à la sensibilisation au cancer du poumon, au soutien des patients, à la recherche et à la défense des droits. Les activités sont à la fois régionales et pancanadiennes, et CPC est membre de la Global Lung Cancer Coalition. www.lungcancercanada.ca

