La CARAS annonce un numéro spécial en hommage au 50e anniversaire du hip-hop et plus de détails sur les prestations de la Soirée des Prix JUNO 2023, qui sera retransmise en direct par la CBC





Choclair, DJ MelBoogie, Dream Warriors, Haviah Mighty, Kardinal Offishall, Maestro Fresh Wes, Michie Mee et TOBi unissent leurs voix pour célébrer le 50e anniversaire du hip-hop

Avril Lavigne et Lauren Spencer Smith de retour à la remise de prix diffusée par la CBC; Lauren Spencer Smith se joignent au JUNO Songwriters' Circle

Ryan Reynolds participera virtuellement à l'intronisation de Nickelback au Panthéon de la musique canadienne présentée par TD; la distinction sera remise en direct par le joueur étoile des Oilers d'Edmonton Connor McDavid

TORONTO, le 3 mars 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont dévoilé aujourd'hui la liste complète des artistes en prestation et des présentateurs de la Soirée des Prix JUNO 2023. Animé à nouveau cette année par la légende hollywoodienne Simu Liu, l'événement sera retransmis en direct depuis le stade Rogers Place le lundi 13 mars à 18 h HR /20 h HE sur CBC TV, CBC Radio One et CBC Music. Le spectacle sera également retransmis en direct sur CBC Gem, CBC Listen, et partout dans le monde sur CBCMusic.ca/junos, et sur les pages Facebook, Twitter et Youtube de CBC Music.

La plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne sera émaillée de neuf prestations enlevantes, dont une rétrospective 50e anniversaire du hip-hop écrite et produite par le lauréat de quatre prix JUNO et directeur artistique international de Def Jam Records Kardinal Offishall et l'artiste primée, auteure et actrice Jemeni. Kardinal Offishall animera la célébration avec Haviah Mighty, la première femme à recevoir le prix JUNO de l'Album/maxi rap de l'année en 2022. La prestation collective, conçue en consultation avec le Comité consultatif JUNO sur le rap, mettra successivement en scène le le récipiendaire de quatre prix JUNO Choclair, le duo torontois Dream Warriors, tle gagnant de deux prix JUNO Maestro Fresh Wes, la pionnière du hip-hop Michie Mee, de même que TOBi, cinq fois finaliste et récipiendaire d'un JUNO en 2021, et le vétéran de la scène hip-hop DJ Mel Boogie aux tables tournantes. La pièce, réalisée par le célèbre Rich Kidd, retrace l'histoire du genre.

Le communiqué de presse en entier.

