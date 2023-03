TCL participe à la Semaine du design de Milan 2023 avec sa vision et ses technologies les plus récentes





TCL présentera son exposition « ELEMENTS ? TCL Green Horizon » à la Via Tortona lors du Fuorisalone et présentera sa toute nouvelle gamme de produits 2023, en particulier les téléviseurs QLED Mini LED, les appareils électroménagers et les dispositifs Concept.

HONG KONG, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- TCL, l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale de la télévision et marque leader de l'électronique grand public, participera pour la première fois à la célèbre Semaine du design de Milan 2023 au Fuorisalone, du 17 au 23 avril, et présentera son exposition exclusive « ELEMENTS ? TCL Green Horizon ». Le lieu sera situé dans la Via Tortona 14, dans le Tortona Design District.

Conformément à la signature de sa marque, « Inspire Greatness », TCL illustrera sa vision de créer une technologie pour un avenir meilleur qui inspire la grandeur et rassemble les gens, grâce à un design industriel et esthétique exceptionnel, une expérience utilisateur intuitive et une fabrication durable. À travers un voyage immersif à la découverte des quatre éléments de la nature, l'exposition rappellera aux visiteurs comment la nature a toujours été et reste la plus importante source d'inspiration, de créativité et d'innovation. Les visiteurs vivront une immersion à travers des oeuvres d'art durables, des expériences interactives et des produits innovants qui leur permettront d'imaginer un horizon, un avenir proche où la nature et la technologie cohabitent harmonieusement.

« Nous sommes heureux et fiers d'assister à Fuorisalone pour la première fois à la Semaine du design de Milan. Cette exposition exclusive illustre notre philosophie centrée sur le design et notre engagement à servir nos consommateurs et à soutenir les efforts pour une industrie plus durable », a déclaré Frédéric Langin, directeur commercial chez TCL Europe.

Au cours de la Semaine du design de Milan, les visiteurs auront également l'occasion de voir la toute nouvelle gamme de produits TCL Europe 2023, notamment les nouveaux téléviseurs intelligents Mini LED et QLED, les appareils électroménagers et les nouveaux appareils conceptuels.

Parallèlement, TCL Europe accueillera une conférence de presse physique et numérique le 17 avril pour présenter cette gamme en avant-première. De plus amples informations seront annoncées ultérieurement.

Conférence de presse de TCL au Fuorisalone 2023 :

Date : 17 avril 2023

Heure : 18:00 (CET)

Lieu : Via Tortona 14 à Milan

Diffusion en direct sur YouTube

TCL sera également présente au Fuorisalone comme suit :

Date : 17-23 avril 2023

Lieu : Via Tortona 14, Milan (Tortona Design District)

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est présente désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

