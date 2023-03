Huawei lance quatre solutions d'énergie électrique pour stimuler la transition énergétique mondiale





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Mobile World Congress (MWC 2023) de cette année, Huawei a tenu son sommet sur l'énergie électrique intitulé « Trouver les bonnes technologies pour stimuler la transition énergétique mondiale ». Pour relever les défis auxquels est confronté le futur réseau électrique, Huawei a développé quatre solutions, dont la solution IoT de distribution d'électricité. Darmawan Prasodjo, président-directeur général de PT PLN, et Nikos Hatziargyriou, membre à vie de l'IEEE et membre honoraire du CIGRE, étaient présents et ont partagé les tendances de transformation numérique, les meilleures pratiques et leur expérience de transformation numérique avec des clients internationaux, partenaires et médias internationaux, dans le but d'aider les entreprises d'électricité mondiales à passer au numérique.

Zhou Haojie, directeur de l'exploitation de l'unité opérationnelle Numérisation de l'énergie électrique de Huawei, a prononcé un discours lors du sommet. Il a également dévoilé quatre nouvelles solutions et présenté les pratiques réussies des solutions Huawei dans des scénarios de réseaux électriques.

La solution IoT de distribution d'électricité centrée sur l'architecture 'cloud-pipe-edge-device' se compose de deux sous-solutions : les TTU intelligents et intégrés, et les salles de distribution d'électricité intelligentes. La solution comporte des fonctions telles que la sensibilisation aux données, le traitement de la périphérie et les applications intelligentes. Elle répond aux exigences d'application de divers scénarios de distribution d'électricité et garantit le fonctionnement sûr, stable et efficace du réseau de distribution d'électricité.

centrée sur l'architecture 'cloud-pipe-edge-device' se compose de deux sous-solutions : les TTU intelligents et intégrés, et les salles de distribution d'électricité intelligentes. La solution comporte des fonctions telles que la sensibilisation aux données, le traitement de la périphérie et les applications intelligentes. Elle répond aux exigences d'application de divers scénarios de distribution d'électricité et garantit le fonctionnement sûr, stable et efficace du réseau de distribution d'électricité. La solution d'inspection intelligente des sous-stations élimine 70 % de la charge de travail de l'inspection manuelle en détectant l'état des appareils en temps réel et en identifiant intelligemment les défauts potentiels. La solution aide les clients à mettre en oeuvre l'exploitation et la maintenance des sous-stations sans personnel et avec moins de personnel, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance tout en réduisant leurs coûts.

élimine 70 % de la charge de travail de l'inspection manuelle en détectant l'état des appareils en temps réel et en identifiant intelligemment les défauts potentiels. La solution aide les clients à mettre en oeuvre l'exploitation et la maintenance des sous-stations sans personnel et avec moins de personnel, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance tout en réduisant leurs coûts. La solution de campus sans fil pour l'énergie électrique permet de construire un réseau de campus de bout en bout respectueux de l'écosystème, sécurisé et fiable pour les compagnies d'électricité. Elle fournit des services d'accès de haute qualité pour le bureau mobile et les opérations d'inspection, en intégrant la perception à la communication et en réduisant les coûts de construction du réseau de 50 %.

permet de construire un réseau de campus de bout en bout respectueux de l'écosystème, sécurisé et fiable pour les compagnies d'électricité. Elle fournit des services d'accès de haute qualité pour le bureau mobile et les opérations d'inspection, en intégrant la perception à la communication et en réduisant les coûts de construction du réseau de 50 %. La solution de réseaux éoliens intelligents gère à distance les équipements des parcs éoliens pour augmenter la production d'électricité, améliorer l'efficacité de la gestion et réduire les risques de sécurité.

Darmawan Prasodjo a souligné le rôle essentiel de la technologie et des initiatives vertes pour permettre à PLN d'atteindre ses objectifs stratégiques. « En tirant parti des avancées technologiques et en adoptant la durabilité, PLN peut accélérer la transition énergétique et améliorer ses performances commerciales tout en contribuant à un avenir plus propre et plus durable », a-t-il déclaré dans son discours.

À l'avenir, Huawei travaillera avec des partenaires de l'écosystème pour développer plus de solutions énergétiques intelligentes afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie de l'énergie électrique en matière de garantie de sécurité, d'amélioration de l'efficacité et de développement écologique et à faibles émissions de carbone. Notre objectif est d'ouvrir la voie à la transition énergétique mondiale et d'atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Pour obtenir plus d'informations sur les solutions de numérisation de l'énergie de Huawei, consultez : https://e.huawei.com/en/industries/grid

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012411/image_986294_75405730.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012492/image_986294_75405886.jpg

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 08:34 et diffusé par :