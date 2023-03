Présentation des solutions sectorielles de HMS Core au salon MWC de Barcelone 2023





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /CNW/ - HMS Core, un ensemble de capacités ouvertes fournies par Huawei Mobile Services (HMS), a été présenté dans la zone d'écosystème HMS au salon MWC 2023 de Barcelone. Cette trousse d'outils a apporté des solutions sectorielles avancées et des technologies novatrices à des développeurs mondiaux et est à l'origine de la solution d'exploitation précise à guichet unique pour tous les scénarios, fondée sur l'ensemble d'accès aux comptes, l'ensemble de messagerie et l'ensemble d'analyse. L'histoire de partenariat de HMS Core avec BIGO LIVE, une application de diffusion en continu en direct et de réseautage social qui compte une base d'utilisateurs à l'échelle mondiale, a également été illustrée dans la zone d'écosystème.

HMS Core englobe l'appareil et les capacités ouvertes en nuage fournies par HMS. La trousse d'outils favorise l'innovation constante et rend les capacités sophistiquées accessibles à l'échelle mondiale. Les développeurs peuvent intégrer les trousses HMS Core au moyen d'un code simple, ce qui facilite le développement et la croissance d'applications.

Les solutions sectorielles de HMS Core réinventent l'expérience de l'application

HMS Core peaufine constamment ses solutions pour régler les problèmes des développeurs dans de multiples secteurs. Cette bibliothèque de capacités aide les développeurs à créer sans effort de nouvelles fonctions d'application et de nouveaux modèles d'affaires.

Par exemple, dans le cas des applications de commerce électronique, une commande de produits réussie comporte normalement plusieurs phases, notamment la recherche et la navigation, la vérification des détails du produit, le paiement et la commande, la logistique et la distribution, ainsi que la réception et la formulation de commentaires sur le produit. HMS Core offre des services différenciés à différentes étapes du processus d'achat, ce qui aide les développeurs à offrir aux utilisateurs une expérience d'achat pratique et de grande qualité. Dans la phase de recherche et de navigation, l'ensemble d'apprentissage machine pour HMS Core s'appuie sur les méthodes de recherche traditionnelles basées sur le texte pour développer des méthodes fondées sur la voix et l'image. Au cours de la phase de vérification des détails du produit, l'ensemble de modélisation 3D de HMS Core permet aux vendeurs de créer des modèles 3D de produits à faible seuil d'attraction, et prépare et anime automatiquement un modèle 3D humanoïde bipède pour donner vie au produit. Avec l'ensemble de modélisation 3D, les produits n'ont plus besoin d'être affichés comme des images 2D ternes, mais peuvent plutôt être amusants et interactifs. Dans le secteur des médias et du divertissement, l'ensemble d'édition audio et l'ensemble d'édition vidéo de HMS Core offrent une pléthore de fonctions d'édition audio et vidéo alimentées par l'intelligence artificielle (IA), comme le sourire automatique et le changeur de voix amusantes. Ces gadgets ajoutent de nouvelles fonctions interactives amusantes à une application, permettant aux utilisateurs de libérer leur créativité.

Une solution d'exploitation à guichet unique pour tous les scénarios aide à atteindre une monétisation efficace

HMS Core offre aux développeurs une solution d'exploitation précise à guichet unique pour tous les scénarios en combinant des capacités telles que l'ensemble d'accès aux comptes, l'ensemble de messagerie et l'ensemble d'analyse, ce qui aide à stimuler la monétisation.

L'ensemble d'accès aux comptes permet aux utilisateurs de se connecter d'un simple toucher en toute sécurité à une application sur les appareils Huawei, tels que les téléphones mobiles, les tablettes et les produits HUAWEI Vision, en utilisant le balayage de code QR. L'ensemble de messagerie offre une multitude de nouveaux formulaires de notification et prend en charge la synchronisation intelligente de l'affichage et des activités précises pour stimuler l'utilisation des messages, tandis que l'ensemble d'analyse rapporte les événements de conversion à la plateforme de publicité de Huawei pour brosser un tableau complet de la performance des publicités, afin que les développeurs puissent procéder à l'attribution marketing et prendre des décisions d'affaires intelligentes fondées sur des données.

L'histoire du partenariat entre BIGO LIVE et HMS Core a également été un point saillant de l'événement. Après avoir intégré l'ensemble d'accès aux comptes et l'ensemble de messagerie, l'application de diffusion en continu a permis de se connecter d'un simple toucher et d'envoyer des messages précis. Cela a été suivi des modes de paiement flexibles et d'une fonction de gestion des commandes pour détecter les échecs de livraison des commandes, grâce aux achats dans l'application. En se joignant à HMS Core, BIGO LIVE a vu son nombre d'utilisateurs actifs et son taux de conversion des commandes augmenter considérablement.

HMS Core développe avec passion des technologies novatrices dans des domaines avancés et fait la promotion d'un fonctionnement efficace des applications axé sur la technologie. En collaborant avec des développeurs d'applications à l'échelle mondiale, il vise à améliorer l'expérience des consommateurs et à créer un écosystème d'applications mobiles florissant.

