Sodexo figure parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2023





MONTRÉAL, 03 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la deuxième année consécutive, Sodexo se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2023.

Les lauréats ont été annoncés aujourd'hui dans une section spéciale de la Montreal Gazette. Le jury a fondé sa décision sur les programmes et initiatives des employeurs pour attirer et conserver les travailleurs de Montréal.

«?L'accent que nous mettons sur la diversité, l'équité et l'inclusion signifie que nous développons des programmes et des avantages qui attirent les gens à tous les niveaux de leur carrière. Pour les jeunes travailleurs, nous créons des plans de succession et de mentorat afin de tracer des parcours de carrière. Pour les travailleurs d'âge moyen ou plus âgé, nous mettons l'accent sur la formation continue et la planification de la retraite.?» déclare Johanne Bélanger, PDG de Sodexo Canada.

Un aspect essentiel de la philosophie organisationnelle de Sodexo est de créer un environnement de travail fondé sur la flexibilité, la responsabilisation et l'inclusion. Sodexo propose un large éventail d'opportunités pour les employés à tous les niveaux de leur carrière, notamment :

Le soutien de nos cinq groupes de ressources pour employés qui favorisent une culture de la diversité. Nous offrons également des possibilités de réseautage, de développement et de sensibilisation à la communauté;

Une aide aux frais de scolarité pour les employés qui souhaitent poursuivre leurs études;

Des programmes de mentorat formels;

Des régimes de retraite à cotisations définies et des options de travail progressif pour les personnes proches de la retraite.

Le bureau de Sodexo à Montréal se veut également un espace accueillant, axé sur le bien-être, la flexibilité et l'innovation. Il met l'accent sur une organisation dynamique des espaces et des environnements de travail en accordant une attention particulière au confort et à la santé des employés. Vous trouverez plus d'informations sur l'espace et le design ici.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo est membre des indices CAC Next?20, CAC 40, ESG, FTSE?4 Good et DJSI.

Chiffres clés :

10?000 employés

Récipiendaire du Canada's Greenest Employer Awards?2022

Récipiendaire du Canada's Diversity & Inclusion Employer Awards?2021

1 million de consommateurs servis chaque jour

