La série Magic5 de HONOR a été désignée par de nombreux médias comme le « meilleur du MWC »





Lancé sur le marché international, le HONOR Magic Vs pliable a également remporté de multiples récompenses médiatiques au MWC 2023

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- La marque internationale de technologie HONOR a annoncé la disponibilité mondiale de la nouvelle série HONOR Magic5 et du HONOR Magic Vs pliable au Mobile World Congress en cours à Barcelone, offrant aux utilisateurs du monde entier une véritable expérience de smartphone phare. De nombreux médias internationaux ont désigné les deux nouveaux smartphones phares comme étant les « meilleurs du MWC » cette année, ce qui prouve que l'ingénierie innovante et les caractéristiques haut de gamme des nouveaux produits phares de HONOR ont été reconnues.

Cette année, HONOR a reçu un grand total de 42 prix de la part des médias au MWC, le tout premier HONOR Magic5 Pro ayant remporté 18 prix dans différentes catégories. Android Authority a déclaré : « Le HONOR Magic5 Pro fait tout pour rivaliser avec les meilleurs de l'industrie, et le fait avec style. »Trusted Reviews a également déclaré que « le HONOR Magic5 Pro est un smartphone Android phare qui est entièrement équipé de technologies de pointe. » Tom's Guide, un média technologique réputé pour ses critiques de produits, a désigné le HONOR Magic5 Pro comme le meilleur téléphone, affirmant que « le Honor Magic5 Pro est, de loin, le meilleur téléphone à sortir du MWC 2023. »

En plus du HONOR Magic5 Pro, le HONOR Magic Vs, le dernier téléphone pliable HONOR qui fait ses débuts sur le marché mondial, a également reçu une grande attention. XDA Developers a déclaré : « C'est facilement l'un de nos téléphones pliables préférés sur le marché. » MakeUseOf, l'une des plus grandes publications technologiques en ligne, a déclaré dans sa critique : « Avec un combiné qui ressemble et donne l'impression d'être un appareil de luxe, le Magic Vs offre une véritable innovation dans le domaine des smartphones pliables. »

Le HONOR Magic5 Pro et le HONOR Magic Vs bénéficieront de 3 ans de mises à jour Android et de 5 ans de correctifs de sécurité.

Le HONOR Magic5 Pro sera disponible à partir du second trimestre 2023, à partir de 1 199 ? (12 G+512 Go). Le HONOR Magic Vs sera proposé à partir de 1 599 ? (12 Go+512 Go). La disponibilité sera annoncée en temps voulu.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. L'entreprise se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec une concentration inébranlable sur la R&D, elle s'engage à développer une technologie qui permet aux utilisateurs du monde entier d'aller au-delà, leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un e-mail à [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2014280/image_5003200_24897908.jpg

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 07:43 et diffusé par :