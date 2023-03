Avia Solutions Group est désormais une société irlandaise





VILNIUS, Lituanie, 03 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avia Solutions Group, grand groupe du secteur de l'aviation, a installé son siège en Irlande. Depuis le transfert de son siège social à Dublin, le groupe est également devenu la deuxième entreprise du secteur irlandais de l'aviation, derrière le géant Ryanair.



« Le déménagement de notre siège social en Irlande était une décision stratégique importante pour nous vis-à-vis de nos projets de développement, » explique Jonas Janukenas, PDG d'Avia Solutions Group. « L'Irlande est aujourd'hui un pôle de l'aéronautique. Un grand nombre de sociétés du secteur de l'aviation y sont implantées. Par conséquent, en nous rapprochant de cette communauté, nous serons en mesure de mettre en oeuvre plus rapidement les plans de développement du groupe et de conserver notre position de leader du marché. »

Selon M. Janukenas, les instruments financiers de la société à la Bourse de Dublin ont été acquis par les plus grands investisseurs institutionnels du monde situés aux États-Unis et en Europe. C'était donc une raison supplémentaire pour choisir l'Irlande.

Le groupe possède des bureaux à travers le monde : en Irlande, en Lituanie, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud, en Australie et en Asie-Pacifique.

Avia Solutions Group est le plus grand groupe de services ACMI (exploitation d'avions tout compris) au monde, avec une flotte comportant plus de 165 appareils. Le groupe propose également divers services aéronautiques, tels que la maintenance, la formation des pilotes et des équipages, les services au sol et autres. Avia Solutions Group emploie plus de 11 000 professionnels de l'aviation hautement qualifiés dans différentes régions du monde.

