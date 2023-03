/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 3 mars 2023/

9 h 45

Le premier ministre et la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, rencontreront des parents pour discuter de l'importance des services de garde d'enfants abordables et de grande qualité. Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal, sera également présent.