Biban 2023 : le forum phare des PME en Arabie saoudite accueille la dernière manche de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat et d'autres événements majeurs





Biban, la plus grande conférence sur les start-ups, les PME et l'entrepreneuriat en Arabie saoudite, se déroulera du 9 au 13 mars 2023 au Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

En 2017, Biban avait tenu sa première édition, organisée par Monsha'at, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises d'Arabie saoudite.

Cette année, le public international bénéficiera de grands événements plus importants que jamais, le forum étant fortement positionné pour favoriser des opportunités tangibles.

Biban 2023 accueillera la finale mondiale de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat (EWC), l'une des compétitions de lancement de start-ups les plus importants et les plus diversifiés et de programmes de soutien de ce type. Plus de 400 000 entrepreneurs de 200 pays se sont inscrits depuis sa création de ce concours. Cette année, les finalistes se disputeront des prix en espèces d'une valeur de plus d'1 million de dollars.

À Biban 2023, les invités internationaux peuvent réseauter et collaborer avec les autorités gouvernementales, les entrepreneurs et les investisseurs - de l'Arabie saoudite et d'ailleurs. De plus, le forum donne accès à des marchés en croissance, y compris le commerce électronique, la technologie financière, la restauration et autres.

Les participants peuvent également en savoir plus sur le soutien - financier et autre - dont disposent les étrangers qui sont en cours d'établir une entreprise en Arabie saoudite.

Neuf « portes » composent les zones thématiques engageantes du forum :

La porte de démarrage des start-ups : comprend des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises et des start-ups

: comprend des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises et des start-ups La porte d'habilitation : des agences d'hébergement qui permettent d'habiliter les propriétaires d'entreprises entrepreneuriales

: des agences d'hébergement qui permettent d'habiliter les propriétaires d'entreprises entrepreneuriales La porte de financement : fournit aux start-ups et aux PME des informations sur les sources de financement et sur la manière de surmonter les difficultés financières

: fournit aux start-ups et aux PME des informations sur les sources de financement et sur la manière de surmonter les difficultés financières La porte de croissance : éduque les propriétaires de PME sur les domaines qui contribuent à la croissance de leurs entreprises y compris: marketing, stratégie, innovation et bien plus encore.

Biban 2023 accueille également une liste de plus de 350 conférenciers de l'Arabie saoudite et du monde entier, parmi lesquels :

SE Lee Young : Ministre des PME et des Start-ups, République de la Corée

Steve Chen : Directeur technique et cofondateur de YouTube

Jeff Hoffman : Président du conseil d'administration, Global Entrepreneurship Network (GEN)

Chris Barton : Fondateur et créateur de Shazam

L'Arabie saoudite est en cours de devenir un acteur clé sur la scène mondiale des starts-ups. L'indice national du contexte entrepreneurial 2022 du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a indiqué que l'Arabie saoudite est désormais la deuxième meilleure économie au monde pour démarrer une entreprise, reflétant un écosystème de start-up en évolution rapide et une multitude d'opportunités commerciales pour les entrepreneurs locaux et internationaux.

https://bibanglobal.sa/

*Source : AETOSWire

