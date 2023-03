Bentley Systems annonce le départ à la retraite de son fondateur Keith Bentley et la promotion de Julien Moutte au poste de Chief Technology Officer





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY) (« Bentley Systems » ou la « Société »), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui les prochains départs à la retraite suivants :

À partir d'avril 2023, le fondateur Keith Bentley quittera son poste de Chief Technology Officer pour endosser le rôle de Technology Advisor jusqu'à son départ à la retraite, prévu plus tard dans l'année, et continuera par la suite à siéger au Conseil d'administration de Bentley Systems. Son successeur au poste de Chief Technology Officer sera Julien Moutte, actuellement vice-président Technology ; et

David Hollister, actuellement Chief Investment Officer, prendra sa retraite le 31 mars 2023. Werner Andre lui a succédé au poste de Chief Financial Officer au début de l'année 2022.

Le PDG Greg Bentley a déclaré : « Il est pratiquement unique pour une société de logiciels établie d'avoir eu, tout au long de son existence, un inventeur principal qui a également été son principal promoteur, tant pour le travail des utilisateurs ingénieurs que celui de ses développeurs. Bentley Systems a vu le jour en 1984 pour commercialiser les logiciels de Keith Bentley pour l'ingénierie des infrastructures. Les contributions de Keith au fondement et à l'articulation de notre travail se sont poursuivies jusqu'à ce jour, pour aboutir à notre plateforme iTwin, leader du marché, pour les jumeaux numériques d'infrastructure. Au cours des deux dernières années, Keith a travaillé en étroite et continue collaboration avec Julien Moutte. Ensemble, ils s'engagent à faire en sorte que les avantages d'iTwin s'étendent à chacun de nos utilisateurs d'applications et de services de cloud. »

Julien Moutte, futur CTO, a rejoint Bentley Systems en tant que vice-président Technology en janvier 2021. Il était auparavant Head of Technology pour SAP Marketing Cloud. L'expertise technique de Julien s'étend des opérations cloud aux plateformes avec un niveau élevé de disponibilité, en passant par les domaines du multimédia et du mobile. Entrepreneur et investisseur dans le domaine de l'informatique, il a lancé plus de 10 entreprises en Europe et aux États-Unis au cours des 15 dernières années. Basé à Barcelone, Julien parle couramment espagnol, anglais et français. En 1998, il a obtenu un diplôme en informatique à l'Université Claude Bernard de Lyon, en France. Julien a travaillé dans des entreprises start-ups, et chez SAP, avec Nicholas Cumins, le Chief Operating Officer de Bentley Systems, son manager actuel.

Julien Moutte a déclaré : « Travailler avec un CTO visionnaire comme Keith Bentley est un privilège rare et une expérience pleine d'humilité, que j'ai beaucoup appréciée ces deux dernières années. Notre plateforme iTwin occupe une position unique pour nous aider, ainsi que nos utilisateurs, à faire progresser les infrastructures dans un monde qui en a cruellement besoin. Je suis honoré de lui succéder, privilégié de continuer à bénéficier de sa sagesse, et en tant que CTO de Bentley Systems, j'ai hâte de poursuivre l'oeuvre de sa vie. »

David Hollister a occupé le poste de CFO de Bentley Systems entre 2007 et 2022. Greg Bentley a déclaré : « David Hollister a géré avec zèle et habileté nos activités financières, de développement de portfolio et d'investissement, et notre introduction en bourse en 2020 n'aurait pas été possible sans son dynamisme et son orchestration. Je suis également reconnaissant à David d'avoir formé un successeur au CFO aussi compétent, Werner Andre, qui a accompli un travail admirable au cours de l'année écoulée. Il est difficile d'imaginer que David puisse un jour « y aller doucement », mais avec tous ses collègues et les parties prenantes externes de Bentley Systems, je le remercie et le félicite pour son départ à la retraite ! »

Keith Bentley et David Hollister participeront à la présentation des résultats d'exploitation trimestriels de Bentley Systems le 28 février 2023. Pour rejoindre le webinaire vidéo Zoom en direct de cet événement, veuillez vous inscrire via ce lien direct. Vous pouvez également accéder à l'événement à partir de la page Événements & Présentations du site Web des Relations avec les investisseurs de Bentley Systems via la page https://investors.bentley.com. Un enregistrement et une transcription seront disponibles après la fin de l'événement en direct sur le site Web des Relations avec les investisseurs de Bentley Systems.

Keith Bentley, fondateur et Chief Technology Officer, Bentley Systems.

David Hollister, Chief Investment Officer, Bentley Systems.

Julien Moutte, vice-président Technology, Bentley Systems.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale ? en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, propulsées par la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Open de Bentley pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5000 collègues de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars dans 194 pays.

www.bentley.com

