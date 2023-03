Clarity AI est nommée dans la Liste annuelle de Fast Company des Entreprises les plus innovantes au monde de 2023





Clarity AI a été nommée dans la prestigieuse Liste annuelle de Fast Company des Entreprises les plus innovantes au monde de 2023.

La liste de cette année met en lumière les entreprises qui sont à l'avant-garde de leurs secteurs respectifs et qui ouvrent la voie aux innovations de demain. Ces entreprises établissent la norme, avec à leur actif certaines des plus grandes réalisations du monde moderne.

« Nous innovons constamment pour aider les investisseurs, les entreprises et les consommateurs à bâtir un monde plus durable », a déclaré Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI. « Merci à Fast Company d'avoir reconnu les progrès que nous continuons à réaliser afin de créer un impact social et environnemental sur les marchés. Je ne pourrais pas être plus fière de l'équipe de Clarity AI et de nos accomplissements à ce jour. »

Clarity AI a été fondée en 2017, avec pour mission d'apporter un impact sociétal aux marchés. En 2022, Clarity AI a élargi son offre de produits de durabilité au marché grand public en s'associant et en signant avec des sociétés et plateformes de commerce électronique de premier plan, permettant à plus de 150 millions d'acheteurs à travers le monde de faire leurs achats en tenant compte du développement durable. Clarity AI a également étendu ses partenariats stratégiques et sa base de clients au sein de la communauté mondiale des investisseurs, et l'entreprise dessert aujourd'hui plus de 30 000 milliards USD d'actifs sous gestion (environ 30 % des actifs sous gestion du monde entier) via son réseau de clients.

Les rédacteurs et auteurs de Fast Company sont partis à la recherche des entreprises à l'origine des plus grands progrès en matière d'innovation dans le monde. L'équipe éditoriale a jugé les nominations reçues par le biais de sa procédure de candidature ouverte.

La liste des Entreprises les plus innovantes au monde est la franchise de prestige de Fast Company et représente l'un de ses efforts éditoriaux les plus attendus de l'année. Elle permet de bénéficier d'un aperçu de première main sur les efforts inspirants et innovants d'entreprises issues de tous les secteurs de l'économie.

« L'année écoulée, qui a été étrange et passionnante, nous a permis d'honorer les Entreprises les plus innovantes de l'année. La liste de cette année rassemble des pionniers figurant parmi les plus avant-gardistes qui transforment notre monde chaque jour, des organisations patrimoniales comme McDonald's, des nouveaux venus comme MrBeast et des institutions telles que la NASA. Toutes les entreprises de cette liste font quelque chose de complètement différent, et pourtant, elles ont toutes une chose en commun : l'innovation », a déclaré le rédacteur en chef de Fast Company, Brendan Vaughan.

Le numéro de Fast Company reprenant la Liste des Entreprises les plus innovantes (Mars/Avril 2023) est disponible en ligne ici, ainsi que sous forme d'application via iTunes. On le trouvera également dans les kiosques à compter du 14 mars. Le hashtag à suivre est #FCMostInnovative.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique promouvant la durabilité qui s'appuie sur l'apprentissage machine et le big data pour fournir des perspectives environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. Les capacités de Clarity AI sont un outil essentiel pour l'analyse de bout en bout de la durabilité liée aux investissements, à la recherche corporative, à l'analyse comparative, au commerce électronique grand public et au reporting réglementaire. Au mois de janvier 2023, la plateforme de Clarity AI avait analysé plus de 70 000 entreprises, 360 000 fonds, 198 pays et 199 gouvernements locaux, soit 13 fois plus que les autres principaux acteurs, ce qui représente la couverture de données la plus large du marché. L'une des façons dont Clarity AI accomplit sa mission d'avoir un impact sociétal sur les marchés est de faire en sorte que ses capacités soient fournies directement au sein des flux de travail des clients grâce à des intégrations avec des partenaires comme BlackRock - Aladdin, Refinitiv, entreprise du LSEG, BNP Manaos, Allfunds et SimCorp. De plus, les informations sur la durabilité de Clarity AI atteignent plus de 150 millions de consommateurs par le biais de plus de 400 000 vendeurs sur la plateforme Klarna. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients investisseurs, qui inclut des sociétés comme Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington et BNP Paribas, gère des dizaines de billions d'actifs sous gestion. clarity.ai

À propos de Fast Company

Fast Company est la seule marque de médias entièrement dédiée à l'intersection vitale des affaires, de l'innovation et du design, faisant intervenir les leaders, les entreprises et les penseurs les plus influents sur l'avenir des affaires. Basé à New York City, Fast Company est publié par Mansueto Ventures LLC, de même que notre publication soeur, Inc., et peut être trouvé en ligne à l'adresse www.fastcompany.com.

