Éolien : CGN, acteur majeur de la transition écologique en Europe publie le rapport de ses engagements environnementaux en France





PARIS, le 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- CGN (China General Nuclear Power Corporation), leader mondial de la production nucléaire et acteur majeur des énergies renouvelables en France, vient de publier son rapport sur ses pratiques de responsabilité d'entreprise en France sur la période 2018-2022.

Ce rapport démontre les résultats de CGN sur des thématiques clés telles que la transition énergétique des services en France, la conservation de la biodiversité, la promotion de l'intégration culturelle.

Afin de protéger l'équilibre local, CGN fait de la conservation de la biodiversité dans l'ensemble du cycle de vie de ses projets une priorité, y compris dans la sélection de sites, la planification, la construction, l'exploitation et la maintenance des équipements. CGN a également introduit une méthodologie de comptabilité prenant en compte le capital naturel. Cette méthodologie est reconnue au niveau international. Cela se traduit par la réalisation d'une évaluation pilote du parc éolien de la Haute Somme.

De plus, CGN accorde une grande importance aux écosystèmes locaux avec lesquels l'entreprise collabore. Par exemple : la localisation des achats, la formation des talents locaux et encourage ses employés à faire du bénévolat. L'itinéraire de randonnée thématique « Des éoliennes aux moulins » planifié et conçu par CGN a par exemple été officiellement inclus dans le projet de promotion « Tourisme industriel » du département du Tarn.

À propos de CGN en France et en Europe

En tant que fournisseur et prestataire mondial de services d'énergie propre, CGN insiste sur la bonne utilisation de l'énergie naturelle. Au total, le groupe détient 6 projets d'énergies renouvelables en France, dont 5 projets éoliens terrestres et 1 projet photovoltaïque distribué, ce qui correspond à une capacité installée accumulée de 375 000 kilowatts en exploitation.

En 2022, les projets d'énergie nouvelle de CGN Europe Energy ont produit 5,607 milliards kWh d'électricité mise au réseau, ce qui équivaut à une réduction des émissions de CO 2 de 5,5908 millions de tonnes, et à créer une énergie verte équivalant à la plantation de plus de 15 317,37 hectares d'arbres.

