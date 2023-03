Sakuu s'apprête à devenir une société cotée en bourse par le biais d'un regroupement d'entreprises avec Plum Acquisition Corp. I





Sakuu Corporation (« Sakuu »), une société de fabrication additive transformatrice et de batteries à l'état solide, et l'inventeur de la plateforme disruptive Kaviantm pour la production commerciale de batteries SwiftPrinttm de nouvelle génération et d'autres dispositifs actifs complexes, et Plum Acquisition Corp. I (« Plum ») (NASDAQ : PLMI), une société d'acquisition à vocation spéciale (« SAVS ») créée par Ursula Burns, Kanishka Roy et Mike Dinsdale, annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises, prévoyant une fusion qui fera de Sakuu une société cotée en bourse. À la clôture de la transaction proposée, la société fusionnée (la « Société ») sera rebaptisée Sakuu Holdings Inc. et devrait être cotée sur une bourse nationale américaine sous le mnémo « SAKU ». La transaction représente une valeur d'entreprise d'environ 705 millions USD.

Fondé en 2016, Sakuu commercialise des batteries au lithium (Li) métal de prochaine génération et des batteries Li-métal tout solide qui seront produites en série via des technologies de fabrication additive multimatériaux et multiprocessus propriétaires. En tant que pionnier des batteries à l'état solide SwiftPrinttm via sa plateforme de fabrication additive Kaviantm, Sakuu relève les défis fondamentaux qui sont connus pour entraver la production à l'échelle commerciale de batteries à l'état solide. Parmi les autres avantages des batteries SwiftPrinttm figurent les facteurs de forme et les tailles personnalisés, les gains de densité d'énergie, la recyclabilité et les efficiences de process, de matériaux et d'énergie par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication de batteries. Sakuu a l'intention de mettre sous licence ses produits chimiques de batteries et de vendre ses plateformes Kaviantm à des entreprises cherchant à déployer une énergie plus propre, meilleure et plus rentable à grande échelle. Depuis le troisième trimestre de 2021, des échantillons de la batterie à anode Li-métal à haute densité énergétique, sûre et non-inflammable de Sakuu sont évalués et testés par des clients dans de multiples marchés.

Avec la plateforme Kaviantm, et sur l'ensemble de ses gammes de produits de batterie, Sakuu compte d'abord répondre aux besoins de batteries à l'état solide de nouvelle génération pour de grands secteurs, comme l'e-mobilité, le stockage d'énergie du réseau, l'aérospatiale, l'industrie, l'électronique grand public et les véhicules électriques (VE).

Commentaire de la direction

Robert Bagheri, fondateur et chef de la direction de Sakuu : « L'arrivée de la fabrication additive transformatrice aura de profondes répercussions sur la fabrication mondiale. Notre solution Kavian à haut volume pour l'impression de batteries peut potentiellement combler des décennies de stagnation de la fabrication. Nous pensons que Kavian est la seule solution connue pour produire des produits fortement demandés, tels que les batteries à l'état solide, qui peuvent être imprimées sur mesure de manière rapide et rentable, portant la fabrication de batteries de nouvelle génération vers des niveaux jamais imaginés. Depuis 2016, notre équipe talentueuse, dotée d'une expertise sectorielle approfondie et diversifiée, a travaillé avec diligence pour développer Kavian, ainsi que nos produits de batterie de nouvelle génération. Nous ne sommes pas une entreprise de concept ? nous imprimons avec succès et systématiquement des batteries à haute performance depuis décembre 2022 et, avec ces progrès, nous sommes entrés dans les premières étapes de la commercialisation. Avec ce projet de fusion, le solide soutien de la formidable équipe de direction de Plum et de nos investisseurs dévoués, nous pensons que Sakuu est bien placé pour créer un changement de paradigme dans la fabrication complexe, en commençant par les batteries. »

Ursula Burns, présidente du conseil de Plum : « J'ai toujours été fascinée par les changements d'approche fondamentaux qui libèrent une valeur significative dans des secteurs ne présentant autrement qu'une évolution poussive. Sakuu représente cette opportunité de changement fondamental dans la fabrication grâce à sa plateforme Kavian de fabrication additive à grand volume et multimatériaux ? quelque chose qui a même impressionné une vétérane du secteur de l'impression comme moi. Les batteries à l'état solide, et l'énorme marché exploitable qui leur est associé, pourraient simplement être l'acte 1 pour la Société. Nous pensons que sa technologie lui a déjà permis de devancer de nombreux autres fournisseurs de batteries hautement capitalisés. Plum est honorée et enthousiaste à l'idée de s'associer à Sakuu pour écrire son histoire prometteuse sur les marchés publics. »

Faits saillants de l'investissement de Sakuu

Sakuu dispose d'un carnet de commandes totalisant plus de 300 millions USD sur la période 2023-2025.

Sakuu dispose d'une équipe de direction de classe mondiale avec une expérience collective exceptionnelle dans le domaine de la technologie, la mise à l'échelle réussie de la fabrication commerciale complexe et une expérience éprouvée en matière d'innovation, de croissance, de revenus et de gérance du capital.

La Société prévoit de lever environ 100 millions USD en capitaux privés et publics en prévision et dans le cadre de la clôture de la transaction, y compris à partir de solutions structurées de dette et d'actions, de dettes garanties et de liquidités en fiducie de Plum Acquisition Corp. I.

La transaction représente une valeur de capital préfinancement d'environ 600 millions USD.

Aperçu de la transaction

La transaction de regroupement d'entreprises proposé devrait donner lieu à un produit brut d'environ 100 millions USD en espèces au bilan post-regroupement de la Société après le paiement des frais de transaction, même dans un scénario de rachat à 95 %, grâce à une combinaison de capitaux privés et publics, y compris des solutions structurées de dette et de capitaux propres, des dettes garanties et des liquidités en fiducie de Plum Acquisition Corp. I.

Le regroupement d'entreprises valorise la Société fusionnée à une valeur pro forma approximative de 705 millions USD, y compris l'impact des sources de financement anticipées. Les fonds provenant de la transaction devraient soutenir pleinement la Société dans le cadre de son processus de commercialisation. Les détenteurs actuels d'actions de Sakuu devraient détenir environ 80 % de la Société pro forma.

La transaction devrait se terminer au troisième trimestre de 2023 et reste soumise à l'approbation des actionnaires de Plum représentant la majorité du pouvoir de vote de Plum, l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en relation avec la transaction, l'expiration du délai d'attente du HSR Act et d'autres conditions de clôture habituelles. Les conseils d'administration de Sakuu et de Plum ont approuvé à l'unanimité la transaction envisagée.

Des renseignements supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l'accord de fusion et de la présentation aux investisseurs, seront fournis dans un rapport de situation sur le formulaire 8-K qui sera déposé par Plum auprès de la SEC et disponible à l'adresse www.sec.gov. Plum déposera une déclaration d'enregistrement (qui contiendra une déclaration de procuration/un prospectus) auprès de la SEC dans le cadre de la transaction.

Conseillers

Cohen & Company Capital Markets, une division de J.V.B. Financial Group, LLC agit en qualité de conseiller financier exclusif de Plum. Lane & Waterman LLP agit en qualité de conseiller juridique de Plum.

Fenwick & West LLP agit en qualité de conseiller juridique Sakuu. Blueshirt Capital Advisors agit en qualité de conseiller en relations avec les investisseurs de Sakuu.

À propos de Sakuu

Sakuu est une société pionnière dans les technologies de fabrication et de batteries à l'état solide qui introduit une approche disruptive des plateformes de fabrication additive pour la production à l'échelle commerciale de batteries et d'autres dispositifs actifs complexes. Les efforts initiaux se concentreront sur le stockage de l'énergie, en utilisant notre plateforme Kaviantm pour imprimer une gamme de batteries SwiftPrinttm de nouvelle génération ? du lithium métal jusqu'au tout solide ? qui peuvent aider à réduire la dépendance de la société à l'égard des combustibles fossiles. Fondé en 2016, Sakuu exploite deux installations dans la Silicon Valley, en Californie, où elle a son siège social : une installation de ligne pilote de batteries à l'état solide et une installation d'ingénierie de fabrication additive.

À propos de Plum Acquisition Corp. I

Plum Acquisition Corp. I est une société d'acquisition à vocation spéciale fondée par Ursula Burns, Kanishka Roy et Mike Dinsdale. Plum a vu le jour avec pour mission de créer une plateforme, construite par les opérateurs pour les opérateurs, permettant aux grandes entreprises privées de devenir des sociétés cotées d'exception. Nous cherchons à nous établir comme la première plateforme SPAC pour les entreprises de haute qualité aux États-Unis et en Europe qui peuvent bénéficier de notre grande équipe de 48 spécialistes, de nos décennies d'expérience opérationnelle dans la direction d'entreprises technologiques, et de notre programme exclusif Accelerating Through the Bell, qui aide les entreprises à entrer en bourse et à se développer sur les marchés publics.

