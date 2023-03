Chloris Geospatial clôt un cycle de financement de démarrage mené par AXA IM Alts et Orbia Ventures





BOSTON, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Chloris Geospatial, une société technologique qui mesure le capital naturel depuis l'espace, clôt un cycle de financement de démarrage mené par AXA IM Alts et Orbia Ventures, avec la participation des investisseurs existants At One Ventures et Counteract.

Les entreprises doivent relever le défi d'adopter des solutions naturelles à une vitesse, une échelle et une intégrité croissantes pour atteindre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Chloris a développé une technologie qui utilise des données satellitaires pour évaluer de manière fiable la dynamique du carbone forestier, y compris la croissance et la dégradation des forêts.

Marco Albani, PDG de Chloris Geospatial, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir AXA IM Alts et Orbia en qualité de nouveaux investisseurs. Le marché a besoin de données solides et fiables sur le capital naturel pour déployer des solutions à haute intégrité fondées sur la nature. Nous utiliserons ce nouveau financement pour faire progresser la technologie de fusion de capteurs et fournir aux clients des estimations cohérentes à l'échelle mondiale pour la période 2000-2022. Cette démarche est conforme aux cadres d'information des entreprises sur le développement durable et nous permet d'évaluer l'impact des projets forestiers sur les marchés volontaires du carbone. Ce financement permettra également d'étendre la couverture spatiale et de développer les services d'assistance aux clients. »

Jonathan Dean, responsable des investissements à impact chez AXA IM Alts, commente : « AXA IM Alts s'engage à investir dans des entreprises et des projets visant à préserver les écosystèmes naturels de notre planète et à faire face aux risques climatiques. Les solutions innovantes de Chloris renforceront la crédibilité des projets liés au capital naturel et des réclamations relatives aux services écosystémiques connexes et donneront l'assurance nécessaire pour soutenir des investissements continus dans le capital naturel. Cela correspond à notre ambition de créer des solutions évolutives qui contribuent à la protection, la restauration et la gestion durable du capital naturel à l'échelle mondiale. »

Shai Albaranes, vice-président de l'innovation et des initiatives chez Orbia, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à ce cycle de financement de Chloris Geospatial. Climatech est un domaine d'intérêt clé pour Orbia Ventures, et cet investissement fait partie d'une stratégie élargie visant à mettre en oeuvre notre engagement à améliorer la vie dans le monde entier en développant des produits et des services qui atténuent l'impact du changement climatique et nous rapprochent de notre objectif d'être neutre en carbone et en y investissant, tout en contribuant à la décarbonisation de la planète. »

À propos de Chloris Geospatial

Chloris Geospatial est un fournisseur d'informations scientifiques sur le carbone forestier, élaborées grâce à des données d'observation de la Terre et à l'apprentissage automatique. La plateforme Chloris permet de trouver des solutions naturelles à haute intégrité pour lutter contre le changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.chloris.earth.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 21:19 et diffusé par :