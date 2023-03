Mary Kay Inc. nomme James Whatley au poste de directeur des systèmes d'information





Mary Kay Inc., la société emblématique de la beauté et de l'entreprenariat, a récemment annoncé la nomination de James Whatley au poste de directeur des systèmes d'information. A ce nouveau poste, M. Whatley défendra les efforts d'innovation de Mary Kay, en révolutionnant notamment la capacité des consultantes indépendantes en soins de beauté Mary Kay à libérer leur plein potentiel grâce à des outils et technologies.

"En développant des technologies, outils et applications numériques, nous améliorons non seulement l'expérience pour l'effectif des ventes indépendant, mais également pour ses clients du monde entier," a affirmé Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Inc. "James est un acteur du changement. Il comprend comment équiper l'effectif des ventes indépendant pour garantir sa compétitivité, et sait comment fournir un service exceptionnel, dans ce monde connecté en permanence. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir comment sa passion de l'innovation va permettre de transformer notre stratégie numérique."

M. Whatley, qui travaille pour Mary Kay depuis 25 ans, a joué un rôle majeur dans la conception de systèmes permettant aux consultantes indépendantes en soins de beauté de gérer leur activité, où qu'elles se trouvent. Ces activités incluent le développement de propriétés numériques emblématiques telles MaryKay.com, Mary Kay InTouch (un portail numérique utilisé par la force de vente indépendante), les commandes en ligne, ainsi que les sites Web professionnels de la force de vente indépendante. En tant que l'un des principaux vendeurs directs au monde, Mary Kay traite des millions de commandes par l'intermédiaire de ses sites marchands.

"Ma motivation première est de trouver des solutions pour l'effectif des ventes", a affirmé M. Whatley. "Je souhaite créer simultanément des environnements qui encouragent le travail d'équipe, la confiance et des partenariats solides entre les partenaires mondiaux de la société. Notre fondatrice, Mary Kay Ash, a un jour déclaré: 'Rester immobile équivaut à reculer.' Je partage son avis, et emporte chaque jour cette philosophie avec moi au travail."

M. Whatley est diplômé en Systèmes d'informations de gestion de l'Université de la Nouvelle-Orléans. Avant de rejoindre Mary Kay, il a travaillé chez Software Spectrum and Electronic Data Systems (EDS) où il a occupé des postes dans les domaines du conseil et du développement de logiciels.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif: enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours vers l'indépendance financière, via diverses initiatives de formation, mentorat, mobilisation, mise en réseau, et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés, et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, veuillez consulter marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn ou suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

