Actility choisit iBASIS et Sequans pour déployer les solutions LTE-M avec eSIM et iSIM

iBASIS, le premier fournisseur de solutions de communication pour les opérateurs et les acteurs du numérique dans le monde, et Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS), leader dans le développement et la fourniture de puces et de modules 5G/4G, ont annoncé aujourd'hui qu'Actility, fournisseur de premier plan d'une plateforme de connectivité à l'IdO, a sélectionné iBASIS et Sequans pour déployer ses solutions cellulaires programmables pour l'IdO avec eSIM et iSIM.

Actility avait précédemment travaillé en étroite collaboration avec iBASIS pour permettre l'itinérance entre les réseaux privés sans licence alimentés par ThingPark EPC Connector et les réseaux publics en utilisant la plateforme CMP de Simfony, désormais entièrement intégrée au portefeuille IdO Global Access for Thingstm d'iBASIS. Le partenariat de longue date entre iBASIS et Sequans a donné naissance à plusieurs preuves de concept réussies.

Les nouveaux trackers multi-technologie à ultra-faible puissance d'Abeeway, filiale détenue à 100 % par Actility, bénéficieront de la plateforme Sequans Monarch 2 LTE-M/NB-IoT avec iSIM intégrée et du profil de connectivité fourni par iBASIS, permettant à l'appareil de se connecter aux réseaux cellulaires du monde entier. Actility profitera également du fait que Sequans Monarch 2 est la première implémentation iSIM à avoir obtenu la certification EAL5+ des critères communs, autorisant l'emploi de la technologie de sélection intelligente des profils d'iBASIS incluant la mise à jour distante à l'aide de plusieurs profils d'opérateur Tier-1 comme prévu pour l'eSIM.

L'iSIM est entièrement intégrée au modem cellulaire et au microcontrôleur sur un système sur puce unique. Elle s'appuie sur l'infrastructure eSIM existante pour accéder aux réseaux 2/3/4/5G en utilisant l'empreinte mondiale d'iBASIS. L'iSIM est considérée comme l'avenir de la technologie de connectivité pour de nombreux déploiements de l'IdO.

Pas en avant majeur vers l'industrie de l'IdO, l'iSIM influencera positivement la conception des appareils du point de vue de l'optimisation de l'espace et de la réduction de la consommation d'énergie et d'électricité. Rendant superflue la présence d'une puce SIM distincte, l'iSIM procurera au client une expérience de chaîne logistique rationalisée pendant la fabrication des appareils utilisant la connectivité cellulaire. La chaîne logistique dans son ensemble bénéficiera d'une réduction des matières premières, ce qui fera baisser les coûts pour les fabricants.

D'après Counterpoint Research, l'iSIM devrait s'imposer comme le facteur de forme SIM dominant après 2027 et les livraisons d'appareils compatibles avec l'iSIM devant atteindre 7 milliards d'unités entre 2021 et 2030.

Grâce à la couverture iBASIS Global Access for Thingstm inégalée dans le secteur, l'eSIM/iSIM permet aux entreprises d'adopter facilement une carte SIM mondiale unique, programmable à distance, qui fournit une connectivité de données mobiles aux appareils intelligents dans le monde entier.

« Suite à notre récente collaboration avec iBASIS, l'ajout de la connectivité iBASIS sur notre module Monarch 2 avec eSIM, et après avoir intégralement testé la connectivité globale sur iSIM, nous entrons maintenant dans une phase de production intégrée motivée par un besoin client » a déclaré Louis Chuang, VPE de l'unité commerciale IdO de masse de Sequans. « Nous sommes ravis de franchir cette étape importante avec iBASIS et de pouvoir offrir aux clients une puissante capacité iSIM ainsi qu'une faible consommation d'énergie, un bon rapport coût-efficacité et la prise en charge de GNSS ».

« Après avoir été désignés leader sur le marché de la connectivité IdO cellulaire avec l'eSIM, nous sommes heureux de mettre en oeuvre la technologie iSIM avec notre partenaire de confiance Sequans » a déclaré Ajay Joseph, PDG IdO & DNT d'iBASIS. « Après de nombreuses années de recherche et de développement tout en déployant la technologie iSIM dans des environnements de test, c'est un grand aboutissement pour nos équipes. Cela souligne une fois de plus qu'iBASIS est un précurseur et qu'elle incarne véritablement sa devise « Be there first ». Nous sommes convaincus que l'iSIM deviendra un facteur dominant au sein de l'industrie de l'IdO et je suis fier de constater que nous sommes désormais en mesure de fournir à notre client de longue date Actility notre connectivité IdO éprouvée sur l'iSIM ».

« Notre cible est la connectivité IdO industrielle d'ultra-basse consommation. Les nouveaux trackers cellulaires de notre filiale Abeeway exploitent LTE-M et NB-IoT et notre connecteur EPC ThingPark pour les réseaux cellulaires privés sans licence (tels que CBRS) repose sur les récentes technologies de découpage 3GPP » a déclaré Olivier Hersent, PDG d'Actility. « Nous avions besoin de partenaires à la pointe du progrès pour prendre en charge des connexions LTE-M fiables avec des options PSM/eDRX en itinérance permanente ainsi que des iSIM. Après une batterie de tests, nous avons retenu Sequans pour sa capacité à prendre en charge les iSIM et parce que sa pile logicielle est intégralement développée en interne, et iBASIS pour sa capacité à prendre en charge une intégration complexe et son souci de la qualité, sur la base de tests proactifs. Ensemble, nous constituons une équipe de rêve pour l'IdO industriel basse puissance ».



Pour de plus amples renseignements, ne manquez pas de visiter iBASIS dans le hall 2, MR 2A6 et 2A8, et Sequans dans le hall 5, stand 5H40, au Mobile World Congress du 27 février au 2 mars à Barcelone.

