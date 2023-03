EIG acquiert 25 % des activités mondiales de Repsol Upstream





EIG, un investisseur institutionnel majeur dans les secteurs mondiaux de l'énergie et de l'infrastructure, a annoncé aujourd'hui avoir concrétisé l'acquisition de 25 % du capital de Repsol Upstream ; il s'agit d'une nouvelle société d'exploration et de production spécialisée dans le gaz, qui regroupe l'ensemble des activités pétrolières et gazières de Repsol Upstream dans le monde.

Breakwater Energy, filiale dont EIG détient toutes les parts, a acquis 25 % de Repsol Upstream pour une contrepartie totale d'environ 4,8 milliards de dollars, y compris la dette, Repsol détenant les 75 % restants.

Repsol Upstream possède et exploite le portefeuille mondialement diversifié d'actifs en amont de Repsol, soit plus de 600 000 bep/j de production et d'opérations dans 15 pays, dont les États-Unis. Le portefeuille génère un important flux de trésorerie qui devrait être en mesure de soutenir un dividende conséquent, tout en maintenant une intensité carbone relativement faible par rapport à ses pairs. Repsol et EIG prévoient tous deux, une éventuelle cotation de l'entreprise aux États-Unis à partir de 2026, sous réserve de conditions de marché favorables.

« Repsol est un leader dans la transition énergétique, et nous sommes heureux d'avoir finalisé cette opération avec une entreprise d'envergure mondiale qui comme nous, s'est engagée à réduire les émissions tout en répondant à la demande mondiale d'énergie », a affirmé R. Blair Thomas, PDG d'EIG. « L'opération met Repsol Upstream sur la voie d'une décarbonisation accélérée, d'une rentabilité optimale et d'une liquidité potentielle du marché. »

Comme annoncé précédemment, EIG aura le droit de nommer deux des huit membres du conseil d'administration de Repsol Upstream. Quatre seront nommés par Repsol et les deux autres seront indépendants. EIG nommera également deux cadres supérieurs dans l'équipe de direction de Repsol Upstream ; l'un sera directeur ESG et l'autre dirigera des projets spéciaux, dont la préparation à l'IPO.

Goldman Sachs & Co LLC et J.P. Morgan ont agi en tant que conseillers financiers d'EIG dans le contexte de cette transaction. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan et Lazard ont agi en tant que conseillers en marchés de capitaux dans le cadre du financement de la transaction. Latham & Watkins et Debevoise & Plimpton ont été les conseillers juridiques d'EIG.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures avec 22,7 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2022. EIG est spécialisé dans les investissements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 années d'existence, EIG a investi plus de 44,6 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers plus de 396 projets ou entreprises dans 42 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG, on retrouve bon nombre des principaux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington, D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com.

À propos de Repsol

Repsol est une entreprise mondiale multi-énergies qui mène la transition énergétique avec pour ambition d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, l'entreprise emploie 24 000 personnes dans le monde et distribue ses produits dans près de 100 pays à environ 24 millions de clients.

L'entreprise peut satisfaire tous les besoins des consommateurs dans les domaines de l'énergie et de la mobilité, grâce à une offre centrée sur ces mêmes consommateurs. Elle est à l'avant-garde du développement de solutions durables pour la mobilité, avec des carburants de plus en plus efficaces, la recharge électrique, les carburants renouvelables (biocarburants avancés et carburants synthétiques), AutoGas et le gaz naturel destiné aux véhicules.

Pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, Repsol déploie un modèle intégré de technologies de décarbonisation basé sur une plus grande efficacité, une capacité de production d'énergie renouvelable accrue, la production de carburants à faibles émissions de carbone, le développement de nouvelles solutions client, l'économie circulaire et la conduite de projets révolutionnaires visant à réduire l'empreinte carbone de l'industrie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.repsol.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 18:15 et diffusé par :